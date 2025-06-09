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Suriyeli müteahhitten sürpriz keşif! Tam 1500 yıllık devasa kompleks ortaya çıktı

Kaynak: Dış Haberler
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Suriyeli müteahhitten sürpriz keşif! Tam 1500 yıllık devasa kompleks ortaya çıktı
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Suriye'nin İdlib kentinde bir müteahhit, 1500 yıllık Bizans dönemine ait yer altı mezar kompleksi keşfetti. Haç işaretli sütunlar ve antik kalıntılar, bölgenin zengin arkeolojik geçmişini ortaya çıkardı. Bizans İmparatorluğu, MS 4. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun devamı olarak ortaya çıkmış, başkenti bugünkü İstanbul olan Konstantinopolis olmuş ve Hristiyanlığı resmi dini olarak benimsemişti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, Bizans İmparatorluğu'na ait olduğu düşünülen 1500 yıldan daha eski bir yer altı mezar kompleksi keşfedildi.

SURİYELİ MÜTEAHHİTİN 1500 YILLIK KEŞFİ

Sky News'den edinilen bilgilere göre, tarihi keşif, Maarat el-Numan kentinde, Halep ile Şam arasındaki güzergâhta yer alan yıkılmış bir evin enkazını temizleyen bir Suriyeli müteahhit tarafından yapıldı.

Yeniden inşa çalışmaları sırasında taş açıklıklar fark eden müteahhitin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye yetkililer ve uzman bir ekip yönlendirildi.

Suriyeli müteahhitten sürpriz keşif! Tam 1500 yıllık devasa kompleks ortaya çıktı - 1. Resim

Komplekse ait görüntüler, hasar görmüş bir binanın yanındaki çukurun iki mezar odasına açıldığını gösteriyor. Her odada altışar taş mezar bulunurken, bir sütunun tepe kısmına kazınmış haç işareti dikkat çekiyor.

Suriyeli müteahhitten sürpriz keşif! Tam 1500 yıllık devasa kompleks ortaya çıktı - 2. Resim

HAÇ İŞARETLİ SÜTUNLAR VE ANTİK KALINTILAR

İdlib Eski Eserler Müdürü Hasan el-İsmail, "Haç işareti ile bulunan seramik ve cam parçaları, bu mezarın Bizans dönemine ait olduğunu gösteriyor" dedi. İsmail ayrıca, İdlib’in Suriye’deki antik eserlerin üçte birine ev sahipliği yaptığını, 800 arkeolojik alan ve antik bir kente sahip olduğunu belirtti.

Suriyeli müteahhitten sürpriz keşif! Tam 1500 yıllık devasa kompleks ortaya çıktı - 3. Resim

BİZANS-İSTANBUL İLİŞKİSİ

Bizans İmparatorluğu, MS 4. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun devamı olarak ortaya çıkmış, başkenti bugünkü İstanbul olan Konstantinopolis olmuş ve Hristiyanlığı resmi dini olarak benimsemişti.

Kazı anına tanıklık eden bölge sakini Gıyas Şeyh Diab, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Esad rejimi döneminde arkeolojik kalıntı bulan kişilerin, mülklerine el konulmasından korktukları için bu tür buluntuları gizlediklerini söyledi.

Kaynak: Dış Haberler

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