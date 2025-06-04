Gordion Antik Kenti'nde yeni keşifler! Bakan Ersoy açıkladı: Mezar odası bulundu

Gordion Antik Kenti'nin tanıtım programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamalarda bulundu. Gordinon'da kazılan 47. tümülüs hakkında bilgiler veren Ersoy, bir mezar odası bulunduğunu ve buradan 88 metal eser keşfedildiğini duyurdu.

Başkent Ankara'nın kültür turizmi açısından önemli bir noktası olan Gordion Antik Kenti yeni keşiflere sahne oluyor.

"Gordion Antik Kentinde Süren Çalışmalar ve Geleceğe Miras Projesi" basın lansmanında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yeni keşifleri duyurdu.

"100 YILI AŞKIN SÜREDE TAM 46 TÜMÜLÜSTE KAZILAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Kazı çalışmaları hakkında düzenlenen basın toplantısında Koordinatör Kazı Başkanı Prof. Dr. Yücel Şenyurt ve Gordion Kazı Başkanı Prof. Dr. C. Brian Rose açıklamalarda bulundu.

Rose 1950'den beri Gordion'da yapılan kazılara destek verildiği için teşekkür etti.

Yücel Şenyurt 6 Eylül 2024'te başlayıp 4 Ocak 2025'te biten kazı çalışmalarında bir tümülüs daha kazıldığını ifade etti.

Açılışta konuşan Bakan Ersoy Gordion'un tarihi geçmişi ve keşfedilmesi hakkında bilgiler verdi ve "100 yılı aşkın sürede tam 46 tümülüste kazılar gerçekleştiriliyor" dedi.

"GORDİON'DA 88 METAL ESER BULUNDU"

"Hayata geçirdiğimiz akılcı planlamalar neticesinde projelerimizin ulaştığı ciddi başarıları görmek yeni adımlar atmak için hepimizi şevk etmektedir" diyen Ersoy şunları söyledi:

"Biliyorsunuz Gordion bölgesindeki çalışmalarımız tümülüslerle devam ediyor. Adeta santim santim kazılan alanda T26 adı verilen tümülüsü gün ışığıyla buluşturduk. Frig uygarlığına, o dönemin yaşantısına ve defin geleneklerine ışık tutacak çok ciddi bir çalışma sahada görev yapan ekip arkadaşlarımız tarafından yapılmış oldu.

47. tümülüs olan T26 tümülüsünde ahşap konstürüksiyonlu bir mezar odası gün yüzüne çıkarıldı. Toplam 88 metal eser bulunmuş, mezar içindeki iri kazanlar ve buluntuların yanısıra güney ve kuzey duvarında çivilerle asılmış olarak bulunan bronz kaplar neredeyse sağlam olarak ele geçirilmiştir. "