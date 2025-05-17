Kültürel faaliyetler ülkeye dört bir yandan gelir getiriyor! Bakan Ersoy medya temsilcileriyle bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı kültür sanat faaliyetleri, gelişerek büyüyen projeleriyle ile milyarlarca dolar turizm geliri çıtasını arttırıyor. Dijital medya temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Mehmet Nuri Ersoy önemli bilgiler paylaştı. Bakan Ersoy 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 48,4'lük bir artışla toplamda 9,5 milyar dolarlık gelir elde edildiğini duyurdu. İşte büyüyen kültür ve turizm çalışmaları hakkında çarpıcı detaylar...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı gerçekleştirilen Manisa Müzesi’nde dijital medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye’nin turizm gelirinde 2025 hedeflerinden, kültürel çeşitliliğin artırılmasına ve gece müzeciliğine kadar uzanan pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Bakan’a, sohbet sırasında Bakan Başdanışmanı Tayfun Topal ve Türkiye Kültür Yolu Festival Direktörü Selim Terzi ve turkiyegazetesi.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Osman Bahattin Dirlik de eşlik etti.

GÜZEL SANATLAR BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre 2023 yılı içerisinde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve bağlı sanat birimleri tarafından toplam 931 etkinlik düzenlendi ve katılan ziyaretçi ve izleyicilerin sayısı 437.731 oldu.

2024 yılında bu sayı 1.060 etkinlik ve 546.894 ziyaretçiye yükseldi. Böylece bir önceki yıla göre etkinlik sayısında %13.8, ziyaretçi ve izleyici sayısında %25’lik bir artış meydana geldi.

2025 yılının ilk üç ayında ise etkinlik sayısı 365, ziyaretçi ve izleyici sayısı 165.154 olarak gerçekleşti.

Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü 2023-2024 sanat sezonunda 1.009 temsil, 613.276 seyirci sayısına ulaşılırken, 2024-2025 sanat sezonunda ise şu ana kadar 944 temsil ile 513.828 seyirciye ulaştı.

2023-2024 sanat sezonunun aynı tarihleri kıyaslandığında; 2024-2025 sanat sezonunda temsil sayısında %24,54, seyirci sayısında %17,80 artış meydana geldi.

Devlet Tiyatroları da 2023-2024 tiyatro sezonunda 2 milyondan fazla seyirciyi ağırladı.

KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA HER GÜN YENİ BİR KEŞFE İMZA ATILIYOR

Bakanlığın Geleceğe Miras Projesi 2024 yılında toplam 224 alanda arkeolojik kazı çalışması gerçekleştirdi.

2025 yılında ise yeni başvurularla birlikte 251 arkeolojik alan projeye dahil edildi.

Kazı başkanlıklarından Bakanlığa iletilen kazı eylem planları doğrultusunda çalışmalarını devam ettirirken her gün çeşitli keşiflere imza atıyor.

Geleceğe Miras Projesi kapsamında büyüyen arkeolojik çalışmalara, Arkeoloji, Sanat Tarihi gibi kazı çalışmalarında görev alabilecek meslek gruplarından yetişmiş nitelikli insan kaynağı da istihdam ediliyor.

Şimdiye kadar 2 binin üzerinde uzman, 3 binin üzerinde çalışan ile 12 aylık kazı sezonunda 6 binin üzerinde arkeolojik buluntu ve yürütülen bilimsel yayınlar arkeoloji dünyasına kazandırıldı.

2025 yılında da aynı şekilde devam eden çalışmalar sayesinde Türkiye'nin zengin arkeolojik hazinesi dünya çapında bir üne kavuşturuluyor.

GECE MÜZELERİ ÇOK SEVİLDİ

Bakanlık müzeler ile turizm potansiyeli yüksek ören yerlerinde 2024 yılında başlattığı "Gece Müzeciliği" uygulamasının birinci yılını doldurdu.

2024 yılında Efes, Hierapolis, Patara ve Side Antik Kentleri ve Kapadokya’da; Güvercinlik Vadisi gibi önemli destinasyonlarda gece müzeciliği hayata geçirildi.

Antik kentlerdeki anıt yapılar ve belirlenen gezi güzergahları aydınlatıldı ve sıcak havada gündüz ziyaret edilmesi zor olan yerlerin gece de gezilebilmesine imkan sağlandı.

Bakanlık, gece müzeciliği sayesinde ziyaretçi turist sayısını ve buna paralel gelirlerini önceki yıllara göre daha çok arttırdı.

GETİRİLEN ESERLER DÜNYA GÜNDEMİNDE

Yasadışı olarak yurtdışına çıkarıldığı tespit edilen kültür varlıkları için harekete geçen Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı uzmanları buldukları eserlerin peşini bırakmıyor.

Dünya çapındaki müzayede evleri, galeriler, fuarlar, müzeler ve diğer koleksiyonları sürekli olarak takip eden uzmanlar 2002-2025 yılları arasında toplam 13.283 kültür varlığının ülkemize iadesini sağladı.

Yapılan bu iade çalışmaları hem ilgili ülkede hem de Türkiye'de gündem olarak potansiyel turistlerin ilgisini çekiyor.

MİLYARLARCA DOLAR GELİR

Bakanlık tarafından geliştirilen ücretsiz halk plajı projeleri 2019 yılında yapılmaya ve hizmete açılmaya başlandı. Antalya’da 12, Bodrum’da 4, Çeşme’de 1 olmak üzere 17 ayrı noktada Ücretsiz Girişli Halk Plajı yapıldı.

Bütün bu plajları 2024 yılında 3.050.000 kişi ziyaret etti.

Bütün bu kültür ve sanat faaliyetleri ve turizme yönelik projeler sayesinde milyarlarca dolar turizm geliri sağlandı.

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Bakanlık tarafından paylaşılan verilere göre yıllara göre turizm gelirleri şöyle:

Gelen Ziyaretçi Sayısı

2022 yılı Ocak – Mart döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 4,9 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı Ocak – Mart döneminde ise ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre %36,4 oranında artarak 6,7 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak – Mart döneminde ülkemize gelen yurtdışı ikâmetli vatandaş ziyaretçi sayısı 1,4 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir.

2025 yılı Ocak – Mart döneminde ülkemize gelen yurtdışı ikâmetli vatandaş ziyaretçi sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre %52,9 oranında artarak 2,2 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak – Mart döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 6,3 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir.

2025 yılı Ocak – Mart döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre %40,1 oranında artarak 8,8 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir.

Turizm Geliri

2022 yılı Ocak – Mart döneminde turizm geliri 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

2025 yılı Ocak – Mart döneminde ise turizm geliri 2022 yılının aynı dönemine göre %48,4 oranında artış göstererek 9,5 milyar dolara ulaşmıştır.

Bu sayıda yabancı turist 7,1 milyar dolar, yurtdışı ikâmetli vatandaş ziyaretçi 2,2 milyar dolar, Transfer Yolcu Gelirleri 127,4 milyon dolar şeklindedir.