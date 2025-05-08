Bakan Ersoy vakıf çalışmalarını özetledi: 23 yılda 5 bin 927 restorasyon!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Vakıflar Haftası Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. 23 yılda toplam 12,3 milyar lira kaynak kullanarak 5 bin 927 vakıf kültür varlığının restorasyon ve onarım işini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Vakıflar Haftası Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bir medeniyet mirasını, insanlık davasını, geçmişi koruyarak, geleceğe uzanma mücadelesini yeniden idrak ettiklerini belirtti.

Her özel gün ve hafta gibi Vakıf Haftası'nı da köklerinden bağımsız, onu var eden inanç ve değerlerden bihaber şekilde anlama ve hakkıyla kutlamanın mümkün olmadığını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Yüce Allah'ın emirlerinden, Peygamber Efendimizin hayatından ve öğütlerinden beslenerek vücut bulan vakıf anlayışı, Türk kültür ve medeniyet deryasında dalga dalga büyümüş, ecdadımızla üç kıtaya kök salıp, gölgesinde insanlığı kucaklamıştır. Bu ruh, bu anlayış ve bilinç, bugün dünyanın dört bir köşesinde mazlum ve muhtaçların umut kapısı olmuştur. Şu hususun altını önemle çizmek isterim ki, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışmaların dışında da gerek Bakanlığımız, gerekse devletimizin diğer Bakanlık ve birimleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yürüttüğü insan merkezli politikaların hayata geçirilmesinde daima vakıf anlayışını esas almaktadır."

"137 VAKIF KÜLTÜR VARLIĞININ RESTORASYONU DEVAM EDİYOR"

Bugüne kadar hamaset ve boş vaatlerle dile getirilmediklerini, bundan sonra da getirilmeyeceklerini vurgulayan Ersoy, çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Son 23 yılda toplam 12,3 milyar lira kaynak kullanarak tam 5 bin 927 vakıf kültür varlığının restorasyon ve onarım işini gerçekleştirdik. 2002 yılı öncesi 10 yıllık dönemde bu sayı sadece 46 idi. Yaklaşık 130 kat artıştan bahsediyoruz. Bizim sadece son iki yılda tamamladığımız restorasyon, inşa ve ihya çalışmalarımızın sayısı 302'dir. Şu anda ihalesi yapılmış olan toplam 137 vakıf kültür varlığının restorasyonu da devam etmektedir ki 2025 yılı sonuna kadar bunların 121 tanesini tamamlamış olacağız. Osmanlı emaneti gönül coğrafyamızda ise 40 çalışmayı tamamladık ve sürdürmekte olduğumuz 10 projemiz daha bulunmaktadır."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki asrın felaketi sonrası hasar gören 377 vakıf kültür varlığının onarım çalışmalarına da hız kesmeden devam ettiklerini bildiren Ersoy, bu yılın sonunda restorasyon işlerinin tamamlanmış olacağını söyledi.

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, himayeleriyle böyle bir birlikteliği mümkün kıldıkları, istisnasız her unsuruyla milli ve manevi değerlere sahip çıkma ve yaşatma noktasında gösterdikleri sarsılmaz kararlılık ve bu yoldaki ilgi ve destekleriyle daima kendilerinin yanında oldukları için şükranlarını arz etti.

"50 BİN ÖĞRENCİMİZE KARŞILIKSIZ EĞİTİM DESTEĞİ SAĞLADIK"

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla son bir yıl içinde restorasyonunu tamamlayarak ihya ettikleri, aralarında İstanbul Süleymaniye Külliyesi Darüşşifası, Diyarbakır Peygamberler Mezarlığı, Lefkoşe Selimiye Cami, Hatay Caferiye Mescidi, Bosna-Hersek Opiyak Tekkesi, Tokat Gök Medrese ve Arnavutluk İşkodra Camisi gibi abide eserlerin de bulunduğu 101 eseri bugün yeniden hayata kazandırmanın sevinci içinde olduklarını söyledi.

"Aile Yılı" ilan edilen 2025'te faaliyetlerinde aileyi merkeze aldıklarını vurgulayan Aksu, şunları kaydetti:

"Sosyal yardımlaşmaya yönelik hayır hizmetleri bütçemizi artırdık, yardımlarımızı yurt genelinde ve gönül coğrafyamızı kapsayacak şekilde, vakfiye şartlarına uygun olarak yapıyoruz. Son bir yılda her kademeden 50 bin öğrencimize aylık 3 bin liraya varan karşılıksız eğitim desteği sağladık. Dar gelirli 76 bin ailemize düzenli gıda desteği verdik. Geleneksel hale getirdiğimiz iftar programlarında 81 ilimizde günlük 100 binin üzerinde vatandaşımızla, bir ay boyunca 3 milyon öğün iftar ikramıyla ramazan sevincini paylaştık. Sünnet etkinlikleri düzenledik, 1500 çocuğumuzun sünnet sevincini aileleriyle yaşadık. 250 gelinlik kızımıza 100 bin lira çeyiz desteğini bu yıl içinde veriyoruz. Ramazan ve Kurban bayramlarında 43 bin öksüz ve yetim yavrumuzun bayramlıklarını karşıladık, bayram sevinçlerine ortak olduk. Yaklaşık 7 bin engelli vatandaşımız ile öksüz ve yetim çocuğumuza aylık 6 bin 400 lira destekte bulunduk."

"316 BİN KURU GIDA PAKETİ TESLİM ETTİK"

Aksu, Diyanet İşleri Başkanlığının Kur'an kurslarında hafızlık yapan 3 bin hafızlık öğrencisine, hafızlıklarını tamamlayana kadar aylık 3 bin lira destekte bulunduklarını bildirdi.

İstanbul, Ankara, Tokat, Nevşehir, Gaziantep ve Erzincan'da imaret geleneğini yaşatarak 8 bin vatandaşa sıcak yemek verdiklerini belirten Aksu, yakında bu illere Konya, Kastamonu, Balıkesir, Bursa ve Niğde'yi de eklediklerini dile getirdi.

Bağışlanan adak ve kurban etlerini gıdaya dönüştürerek 81 ilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını aktaran Aksu, "2024-2025 ramazan aylarında gönül coğrafyamız olan Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Gazze, Suriye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere 7 ülkedeki kardeşlerimize 316 bin kuru gıda paketi teslim ettik." dedi.