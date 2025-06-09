Golan Tepeleri'nde zirve gerginlik! Suriye'ye İHA'lı taciz

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye'nin Mazraat Beit Jinn bölgesinde Hamas'a bağlı birliklere yönelik insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini açıkladı. Bu saldırının, Suriye'den İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen roket saldırısına cevap niteliği taşıdığı söylendi. İsrail Savunma Bakanı Katz, Şara liderliğindeki Suriye hükümetini tehdit ederek "tam kapsamlı karşılık" uyarısında bulundu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Pazar günü güney Suriye’de Hamas’a bağlı birliklerin hedef alındığını ve insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyla vurulduğunu açıkladı.

Saldırının, Hermon Dağı’nın doğusunda ve İsrail’in işgalindeki genişletilmiş tampon bölgenin hemen dışında yer alan Mazraat Beit Jinn bölgesinde gerçekleştiği bildirildi.

GOLAN TEPELERİ'NDE SICAK SAATLER

3 Haziran’da, güney Suriye’den İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’ne iki roket atıldığı belirtildi. IDF, her iki roketin de Golan’ın güneyindeki açık alanlara düştüğünü ve herhangi bir can kaybı ya da hasar oluşmadığını açıkladı. Bu saldırı, Mayıs 2024’ten bu yana Suriye’den İsrail’e düzenlenen ilk roket saldırısı oldu.

Siyonist medyası Jewish News Syndicate'den edinilen bilgilere göre, İsrailli yetkililer, saldırıdan Suriye’nin yeni Cumhurbaşkanı Şara liderliğindeki hükümeti sorumlu tuttu. IDF, karşılık olarak roketlerin atıldığı noktaya topçu atışı yaptı ve Suriye rejimine ait silah sistemlerine hava saldırısı düzenledi.

SİYONİST BAKANDAN "TAM KAPSAMLI KARŞILIK" AÇIKLAMASI

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Şara'ya hitaben yaptığı açıklamada, “7 Ekim’deki gerçekliğe dönüşe izin vermeyeceğiz” dedi ve saldırıların devam etmesi halinde “tam kapsamlı bir karşılık verileceğini” ifade etti.