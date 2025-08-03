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Terlikle araba kullanmak yasak mı, suç mu, cezası nedir? Araba kullanırken bunlara dikkat!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Terlikle araba kullanmak yasak mı, suç mu, cezası nedir? Araba kullanırken bunlara dikkat!
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Havaların ısınmasıyla birlikte sürücülerin tercih ettiği ayakkabı türü de değişiyor. Yaz aylarında birçok vatandaş, serin ve rahat olduğu için terlikle araç kullanmayı tercih ediyor. Sıcak havalarda terlikle araba sürmek isteyen vatandaşların ise gündeminde “Terlikle araba kullanmak yasak mı, suç mu, cezası nedir?” soruları yer alıyor.

Sıcak havaların etkisinin artmasıyla birlikte sürücüler, daha rahat kıyafet ve ayakkabılarla direksiyon başına geçmeye başladı. Bu durum her yıl olduğu gibi "Terlikle araba kullanmak yasak mı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

TERLİKLE ARABA KULLANMAK YASAK MI?

Türkiye’de terlikle araç kullanmak doğrudan yasak değil. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda bu duruma ilişkin açık bir yasak bulunmamakta. Fakat sürücülerin yol güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanması yasaktır.

Terlikle araba kullanmak yasak mı, suç mu, cezası nedir? Araba kullanırken bunlara dikkat! - 1. Resim

TERLİKLE ARABA KULLANMAK SUÇ MU?

Terlikle araç kullanmak başlı başına bir suç olarak değerlendirilmez. Ancak bu durum kontrol kaybı gibi riskli sonuçlara yol açarsa, sürücünün kusurlu bulunmasına neden olabilir.

Terlikle araba kullanmak yasak mı, suç mu, cezası nedir? Araba kullanırken bunlara dikkat! - 2. Resim

TERLİKLE ARABA KULLANMANIN CEZASI NEDİR?

Terlikle araba sürmek direkt bir cezaya neden olmuyor ama terlikle araç kullanan sürücünün tehlikeli araç kullandığına kanaat getirilirse “trafik güvenliğini tehlikeye düşürme” gerekçesiyle 2.168 TL idari para cezası kesilebilir.

Terlikle araba kullanmak yasak mı, suç mu, cezası nedir? Araba kullanırken bunlara dikkat! - 3. Resim

TERLİKLE ARABA KULLANIRKEN KAZA YAPARSAM NE OLUR?

Kazaya terlik giymek sebep olmuşsa, bu durum yetkili makamlarca dikkatsizlik olarak değerlendirilebilir. Öte yandan sigorta şirketleri, sürücünün kusurlu bulunması halinde tazminat ödemesini reddedebilir. Terlikle araba kullanmak hem cezai hem de maddi sorumluluk doğurabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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