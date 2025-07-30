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Havai fişek patlatıp yangın çıkarmışlardı! Hakim 100 ağaç dikme cezası verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Havai fişek patlatıp yangın çıkarmışlardı! Hakim 100 ağaç dikme cezası verdi
Yangın, Ceza, Bursa, Nilüfer, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Nilüfer'de ilçesinde havai fişek patlatıp yangın çıkaran şahıslar için karar verildi. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüphelilere '100 ağaç dikme' cezası verildi.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde havai fişek patlatıp yangın çıkaran iki kişi hakkında 100'er adet ağaç dikme cezası verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 29 Temmuz tarihinde havai fişek atarak yangına sebebiyet veren şüpheliler A.F.V. ve A.A.’nın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Havai fişek patlatıp yangın çıkarmışlardı! Hakim 100 ağaç dikme cezası verdi - 1. Resim

100 AĞAÇ DİKME CEZASI VERİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli A.F.V. ve A.A.’nın "Toplu yaşanan yerlerde veya diğer alanlarda genel güvenliği tehlikeye sokabilecek
mahiyetindeki alet ve edevatlar (havai fişek, meşale vs.) ile eylemlerde bulunmama ve yangın konularında eğitim tedbirlerine tabi olmak" şeklinde Adli Kontrol Tedbirine tabi tutulması talebi ile Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüpheliler hakkında "Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün belirlemiş olduğu yer ve zamanda ayrı ayrı 100'er adet ağaç dikme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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