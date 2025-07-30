Bursa'daki yangında kahreden görüntü! Müdahale ederken bayıldı, ayıldığında yaptığı ise yürek burktu

Bursa'da Harmancık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 5'inci gününde kısmen kontrol altına alındı.

Çakmak Mahallesi yakınlarında alevler sönse de biriken enerji ile parlama yaparak yeniden alevlendi. Bölgede yeniden çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

40 DERECE SICAKTA BAYILDI, AYILDIĞINDA İSE YÜREKLERİ BURKTU

Bölgedeki orman yangınına müdahale eden Bursa Büyükşehir Belediyesi personeli Hüseyin Şen, 40 derecenin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle fenalaştı. Bayılarak yere yığılan Şen'e olay yerindeki ekipler yardıma koştu.

Soğuk su verilerek ayıltılan Şen, ormanda ölen hayvanlar için gözyaşı döktü.

Ekiplerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahale olarak Şen'e oksijen takviyesi yaptı. Daha sonra Şen ambulansla Harmancık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.