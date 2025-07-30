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Bursa'daki orman yangını 5'inci gününde! Mücadele sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bursa&#039;daki orman yangını 5&#039;inci gününde! Mücadele sürüyor
Orman Yangını, Bursa, Orhaneli, Harmancık, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'da 26 Temmuz'da başlayan orman yangınları 5'inci gününde de devam ediyor. Ekipler ve bölge halkı, alevleri söndürmek için mücadele veriyor.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 5'inci gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyerek etkili olan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

BÖLGE HALKI DESTEK VERİYOR

Bölge halkı, traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle söndürme çalışmalarında ekiplere destek veriyor.

ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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