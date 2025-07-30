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Patlak lastik dahi onu durduramamıştı! Yangına karşı varını yoğunu koyan çiftçiye tanker hediye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Orman Yangını, Bursa, Orman Genel Müdürlüğü, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'daki orman yangınını söndürmek için patlak lastikli traktör ile su taşıyan çifti Ramazan Doğan, kahramanlığı ile kendisinden söz ettirdi. Ramazan Doğan'ın örnek davranışına kayıtsız kalamayan Orman Genel Müdürlüğü, tanker hediye etti.

FETÖ'cü kundakçı tarafından yangın başlatılan Bursa'nın Harmancık ilçesindeki alevleri söndürmek için patlak lastikli traktör römorkuyla su taşıyan çiftçi Ramazan Doğan, büyük takdir topladı.

OGM KAYITSIZ KALMADI

Yangın söndürme çalışmalarında traktörüyle adeta seferber olarak sosyal medyada da gündem olan Doğan'ın fedakarlığına Orman Genel Müdürlüğü kayıtsız kalmadı. 

ÇİFTÇİYE SU TANKERİ HEDİYE EDİLDİ

Ramazan Doğan'ın özverili mücadelesi sonrası harekete geçen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, köylüyle bir araya gelerek Doğan'a yeni bir su tankeri hediye etti.

Karacabey, "Bu vatanın her karış toprağını koruyan, ateşe rağmen geri adım atmayan tüm kahraman köylülerimize minnettarız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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