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İbadete alevler dahi engel olmadı! Orman kahramanı arazöz üstünde namazını kıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çankırı'da orman yangınıyla mücadeleye katılan orman işletme personelinin ikindi namazını araç üzerinde kıldığı anlar kameraya yansıdı.

Karabük ve Bursa'nın ardından Çankırı'da yükselen alevler ciğerlerimizi yakmaya başladı. Çankırı'da yangınla mücadele topyekûn sürerken bir orman kahramanının namazını eda ettiği anlar takdirle karşılandı.

ÇANKIRI'DA ALEVLERE KARŞI SEFERBERLİK

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangınına 7 helikopterle havadan, çok sayıda ekiple de karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için yoğun mücadele sürerken, vatandaşlar ve köylüler de traktörlerine bağlı tankerlerle söndürme çalışmalarına destek veriyor.

İbadete alevler dahi engel olmadı! Orman kahramanı arazöz üstünde namazını kıldı - 1. Resim

Alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye Ankara, Çankırı ve Kastamonu'dan çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına 7 helikopterle havadan, çok sayıda araç ve personelle de karadan müdahale edilirken; arazözler, iş makineleri ve itfaiye ekipleri koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

İbadete alevler dahi engel olmadı! Orman kahramanı arazöz üstünde namazını kıldı - 2. Resim

YANGINA RAĞMEN NAMAZINI KILDI

Yangınla mücadeleye destek veren Orman İşletme Müdürlüğü personelinin ikindi namazını araç üzerinde kıldığı anlar ise objektiflere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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