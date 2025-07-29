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Bursa ve Karabük'ün ardından Çankırı da yanıyor! Alevlere karşı topyekûn mücadele

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa ve Karabük&#039;ün ardından Çankırı da yanıyor! Alevlere karşı topyekûn mücadele
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa ve Karabük başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında süren alevlerin ardından Çankırı'da da yangın çıktı. Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çok sayıda ekip ve gönüllü vatandaşlar seferber oldu.

Türkiye'nin ciğerleri yurdun dört bir yanından yükselen alevlerle kavrulmaya devam ediyor. Karabük'te 6 gündür süren yangın söndürülürken, Bursa'da çalışmalar sürüyor. Bir yangın haberi de Çankırı'dan geldi.

EKİPLER VE GÖNÜLLÜ VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Orman Genel Müdürlüğü, Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü sınırlarında Sarıçiçek yaylasında yangın başladığını duyurdu.

Orman yangınına, 7 helikopterle havadan ve çok sayıda ekiple karadan müdahale ediliyor. Alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir mücadele sürerken, köylüler de traktörlere bağlı tankerlerle söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bursa ve Karabük'ün ardından Çankırı da yanıyor! Alevlere karşı topyekûn mücadele - 1. Resim

VALİ TAŞOLAR: YANGININ İLERLEYİŞİ DURDURULDU

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Yapraklı ilçesindeki orman yangınına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm ekiplerimizin gayretiyle şu an itibarıyla orman yangının ilerleyişi durduruldu diyebiliriz" dedi.

Bursa ve Karabük'ün ardından Çankırı da yanıyor! Alevlere karşı topyekûn mücadele - 2. Resim

Vali Mustafa Fırat Taşolar, yaptığı açıklamada, "Ankara ve Kastamonu bölge müdürlüklerimiz ile diğer kamu kurumlarımızın gayretiyle, şu an itibarıyla yangının ilerleyişi durduruldu diyebiliriz" dedi.

Taşolar, yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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