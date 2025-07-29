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Yangına karşı yeni tedbir! Bir kentte daha ormanlara giriş-çıkışlar yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yangına karşı yeni tedbir! Bir kentte daha ormanlara giriş-çıkışlar yasaklandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de 31 Ekim tarihine kadar orman alanlarına giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kayseri Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon'u tarafından Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı mahallesi Milli Parklar kamp ve piknik alanı, Göksu Şelalesi, Yeşilköy Şelalesi ve Derebağ Şelalesi'nde ziyaretlere izin verildi.

İzin verilen alanlarda saat 20.00'den 09.00'a kadar ateş yakmak yasaklandı. Ayrıca ruhsatlı işletmeler haricindeki tüm sahipli arazilerde mangal, semaver amaçlı ateş yakmak yasaklandı.

Öte yandan belirtilen alanlar dışında piknik, kamp, araç girişi gibi her türlü sportif faaliyetler de yasaklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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