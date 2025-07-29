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Tam söndürüldü derken, alevler Başkent'te yükseldi! Ankara'da çıkan anız yangını çevreye sıçradı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara, Yangın, Beypazarı, Anız Yangını, Elektrik, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir tarlada anız yangını çıktı. Çevredeki bahçelere sıçrayan yangına müdahale sürüyor.

Karabük, Eskişehir, Kahramanmaraş, Bilecik, İzmir'de günlerdir süren yangınlar tam söndürüldü derken, bu kez Ankara'da alevler yükseldi. Başkent'in Beypazarı ilçesindeki bir tarlada çıkan anız yangını çevreye sıçradı.

YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI, ETRAFA SIÇRADI

Beypazarı ilçesinde bir tarlada elektrik kontağından kaynaklı anız yangını çıktı. Çıkan yangın çevredeki bağ ve bahçelere sıçradı.

Yangınlar tam söndürüldü derken, alevler Başkent'te yükseldi! Ankara'da çıkan anız yangını çevreye sıçradı - 1. Resim

YANGININ BÜYÜMEMESİ İÇİN MÜDAHALE SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Yangınlar tam söndürüldü derken, alevler Başkent'te yükseldi! Ankara'da çıkan anız yangını çevreye sıçradı - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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