Bursa ve Karabük günlerdir yanıyor! Yeni tahliyeler var, işte son durum

Hava sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaşması ile yurdun birçok yerinden yangın haberleri peş peşe geldi. Karabük'te 6 gün önce başlayan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, iki mahalle daha tahliye edildi. Bursa'da ise çalışmalar 4 gündür devam ediyor. Yüzlerce araç ve binden fazla personelin müdahalesi sürüyor. Başka kentlerden de yangın haberleri var. İşte yangınlara dair son dakika gelişmeleri ve detaylar...

Canlı Anlatım Özeti BURSA'DA ALEVLER ETKİSİNİ KAYBETTİ

DİYARBAKIR YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

BURSA'DA MÜDAHALE SÜRÜYOR

TAHLİYELER VAR

KARABÜK YENİDEN ALEVLERE TESLİM

29.07.2025 09:30

BURSA'DA ALEVLER ETKİSİNİ KAYBETTİ

Bursa'nın Harmancık ilçesinde 4'üncü gününe giren orman yangını sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Çakmak mahallesi yakınlarındaki alevler yerini yoğun dumana bıraktı.

Gün içinde yeniden fırtına çıkması ve alevlerin harlaması ihtimaline karşı orman, itfaiye, gönüllüler ve bölge sakinleri soğutma çalışmalarına katılıyor.

29.07.2025 09:08

DİYARBAKIR YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Diyarbakır'ın Ergani ve Lice ilçelerinde meydana gelen yangınlar söndürüldü.

Ergani ilçesinin Devekuşu Mahallesi ile Lice ilçesinin Türeli ve Esenler mahalleleri arasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve araçları, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangınlar, ekiplerin gece boyu süren müdahalesiyle sabaha doğru kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

29.07.2025 09:00

BURSA'DA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını, 4'üncü gününde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Gece saatlerinde alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı Çakmak ve Çamoğlu mahalleleri arasındaki ormanlık alanda ekipler büyük uğraşlar verdi. İki mahalle arasındaki yola kadar inen yangına hızlı müdahale eden ekipler, alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu.

Gece karadan devam eden çalışmalara, günün ağarmasıyla uçak ve helikopterler de katılıyor.

29.07.2025 02:17

TAHLİYELER VAR

Karabük'teki yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine tedbir amacıyla Kale ve Kahyalar köylerinde bazı mahalleler boşaltıldı.

Zobran Cezaevi, Polis Meslek Yüksekokulu ve Organize Sanayi Bölgesi'nin yakınlarında çıkan yangını ekiplerin kontrol altına almak için mücadelesi aralıksız sürüyor.

29.07.2025 00:25

KARABÜK YENİDEN ALEVLERE TESLİM

Karabük'ün merkez ilçesine bağlı Kahyalar Köyü Pirinçlik mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.06'da çıkan yangına Orman İşletme Müdürlükleri, belediyelere ait itfaiye araçları, İl Özel İdaresi, DSİ, Kardemir AŞ, AFAD, Karayolları, jandarma, emniyet ve çevre illerden gelen ekipler ile gönüllüler müdahale ediyor.

Çalışmalara 4 helikopter, 116 araç ve çok sayıda iş makinesi ile çok sayıda personel destek veriyor.

Sahadaki ekiplerin yangına müdahalesinin aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Yer: Bursa