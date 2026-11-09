İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın oğlunun nikah töreninde şahitlik yaptı. Genç çifte mutluluk dileyen Çiftçi, Avustralya'nın nüfus politikalarından örnek vererek çocuk sahibi olmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaydet a- | +A

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın oğlu Muhammed Emin Aşgın ile Rümeysa Kocur'un nikah törenine katıldı.

Çorum'da bir düğün salonunda düzenlenen törende genç çiftin nikahını damadın babası Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı. Nikah şahitleri arasında Bakan Mustafa Çiftçi'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ve milletvekilleri de yer aldı.

Oğlunun nikahını kıymanın heyecanını yaşadığını belirten Aşgın, genç çifte bir ömür boyu mutluluk diledi.

Bakan Çiftçi nikah şahidi oldu! Genç çifte dikkat çeken tavsiyede bulundu

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN GENÇ ÇİFTE ÇOCUK TAVSİYESİ

Çorum'da valilik yaptığı dönemde Belediye Başkanı Aşgın ile birçok nikah törenine katıldıklarını hatırlatan Bakan Çiftçi, bu kez Aşgın'ı nikah kıyarken oldukça heyecanlı gördüğünü söyledi.

Genç çifte aile hayatına ilişkin tavsiyelerde bulunan Çiftçi, Avustralya'da geçmişte nüfus artışını teşvik etmek amacıyla çeşitli politikalar uygulandığını anlattı.

Çiftçi, "Nüfusu artırmak için bu tür nikah merasimlerinde de bir anne için, bir baba için, bir de memleket için hep çocuk istenmiş. Ben bu tavsiyeyi genç kardeşlerimize yineliyorum. Allah hayırlı evlatlar nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi nikah şahidi oldu! Genç çifte dikkat çeken tavsiyede bulundu

EVLİLİK CÜZDANINI BİRLİKTE TESLİM ETTİ

Nikah töreninin ardından evlilik cüzdanını gelin ve damada birlikte veren Bakan Çiftçi, yeni kurulan yuvanın ortak sorumlulukla sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çiftçi, genç çifti tebrik ederek bir ömür boyu mutluluk temennisinde bulundu. Tören, yapılan duanın ardından sona erdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala