Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Bakan Çiftçi nikah şahidi oldu! Genç çifte dikkat çeken tavsiyede bulundu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Bakan Çiftçi nikah şahidi oldu! Genç çifte dikkat çeken tavsiyede bulundu
Başlık ResmiBakan Çiftçi nikah şahidi oldu! Genç çifte dikkat çeken tavsiyede bulundu

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın oğlunun nikah töreninde şahitlik yaptı. Genç çifte mutluluk dileyen Çiftçi, Avustralya'nın nüfus politikalarından örnek vererek çocuk sahibi olmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaydet
|

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın oğlu Muhammed Emin Aşgın ile Rümeysa Kocur'un nikah törenine katıldı.

Çorum'da bir düğün salonunda düzenlenen törende genç çiftin nikahını damadın babası Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı. Nikah şahitleri arasında Bakan Mustafa Çiftçi'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ve milletvekilleri de yer aldı.

Oğlunun nikahını kıymanın heyecanını yaşadığını belirten Aşgın, genç çifte bir ömür boyu mutluluk diledi.

Bakan Çiftçi nikah şahidi oldu! Genç çifte dikkat çeken tavsiyede bulundu
Başlık ResmiBakan Çiftçi nikah şahidi oldu! Genç çifte dikkat çeken tavsiyede bulundu

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN GENÇ ÇİFTE ÇOCUK TAVSİYESİ

Çorum'da valilik yaptığı dönemde Belediye Başkanı Aşgın ile birçok nikah törenine katıldıklarını hatırlatan Bakan Çiftçi, bu kez Aşgın'ı nikah kıyarken oldukça heyecanlı gördüğünü söyledi.

Genç çifte aile hayatına ilişkin tavsiyelerde bulunan Çiftçi, Avustralya'da geçmişte nüfus artışını teşvik etmek amacıyla çeşitli politikalar uygulandığını anlattı.

Çiftçi, "Nüfusu artırmak için bu tür nikah merasimlerinde de bir anne için, bir baba için, bir de memleket için hep çocuk istenmiş. Ben bu tavsiyeyi genç kardeşlerimize yineliyorum. Allah hayırlı evlatlar nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi nikah şahidi oldu! Genç çifte dikkat çeken tavsiyede bulundu
Başlık ResmiBakan Çiftçi nikah şahidi oldu! Genç çifte dikkat çeken tavsiyede bulundu

EVLİLİK CÜZDANINI BİRLİKTE TESLİM ETTİ

Nikah töreninin ardından evlilik cüzdanını gelin ve damada birlikte veren Bakan Çiftçi, yeni kurulan yuvanın ortak sorumlulukla sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çiftçi, genç çifti tebrik ederek bir ömür boyu mutluluk temennisinde bulundu. Tören, yapılan duanın ardından sona erdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Terörsüz Türkiye hedefinde taviz yok! Bakan Çiftçi Çorum’dan seslendi: Gayemiz kardeşliği her daim korumak
POLİTİKA

Terörsüz Türkiye hedefinde taviz yok! Bakan Çiftçi Çorum’dan seslendi: Gayemiz kardeşliği her daim korumak
Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.