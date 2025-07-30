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İstanbul'da yangın paniği! Bayrampaşa'daki olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yangın, İstanbul, Bayrampaşa, İtfaiye, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Bayrampaşa'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde bir binanın çatısında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken, ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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