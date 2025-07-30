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Ankara'da korkutan yangın! Alevler evlere sıçradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara, Yangın, Mamak, İtfaiye, Sağlık, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Mamak ilçesinde ağaçlık alanda başlayan yangın çevredeki gecekondulara sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'nde iddialara göre ağaçlık alanda çıkan yangın çevreden bulunan gecekondulara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Dumandan etkilenen itfaiye erlerine ve vatandaşlara ise sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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