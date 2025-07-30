Ankara'da korkutan yangın! Alevler evlere sıçradı

Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'nde iddialara göre ağaçlık alanda çıkan yangın çevreden bulunan gecekondulara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Dumandan etkilenen itfaiye erlerine ve vatandaşlara ise sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Ayrıntılar geliyor...