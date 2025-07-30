İstanbul Büyükçekmece'de korkutan yangın! Ekipler teyakkuza geçti
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Celaliye Mahallesi Şile Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler geniş alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir