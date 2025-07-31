Trafikte aktif araç kullanan milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren ehliyet yenileme sürecinde başvuru süresi uzatıldı mı? Eski tip sürücü belgelerini indirimli bir şekilde yenileme süresi 31 Temmuz 2025 tarihinde sona eriyordu. Fakat İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ehliyet yenileme başvuruları ile ilgili yaptığı son paylaşım gündem oldu.

Peki ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son başvuru tarihi ne zaman? Sürücüler tarafından merak ediliyor.

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin 31 Ekim 2025 tarihine kadar son kez uzatıldığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili sürenin yoğunluk nedeniyle 31 Aralık 2024'ten 31 Temmuz 2025'e çekildiğini aktardı.

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Sadece son 2 günde 236 bin başvuru alındığını vurgulayan Yerlikaya, "Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin son kez uzatılması kararlaştırıldı. Artık uzatma olmayacak" ifadelerini kullandı.

Ehliyet yenileme başvurularında son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu vurgulayan Yerlikaya,"Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım. Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim" dedi.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenileme işlemi için sürücüler NVİ’nin resmi sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alarak işlemlerini tamamlayabilir. Randevu tarihinde gerekli belgelerle birlikte bağlı bulunulan ilçe nüfus müdürlüğüne başvuru yapılması gerekiyor.

Başvuru tamamlandığında vatandaşlara geçici sürücü belgesi veriliyor. Yeni tip ehliyetler de PTT kargo aracılığıyla sürücülerin adresine teslim ediliyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

İndirimli tarifeyle ehliyet yenilemek için son gün 31 Ekim 2025 olarak belirlendi. Verilen süre dolduğunda eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler 15 TL yerine 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeyecek.

Ayrıca, eski tip ehliyetler de geçersiz sayılacak.