Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Yeni fiyatlar cep yakacak

Sürücüleri yakından ilgilendiren ehliyet yenileme sürecinde bir dönem sona eriyor. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen indirimli başvuru süresi 31 Ekim 2025 tarihine kadar uzatıldı. Bu tarihten sonra ehliyet yenilemek isteyen sürücüler yeni ücretlendirmeye tabi tutulacak.

Peki ehliyet yenileme ücreti ne kadar? İşte sürücülerin merak ettiği güncel fiyatlar...

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

1 Ocak 2016 tarihinden bu yana eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ehliyet değişim süresi dört kez uzatıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sürücüleri işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda defalarca uyardı.

İndirimli tarifeyle ehliyet yenilemek için son gün 31 Ekim 2025 tarihine uzatıldı. Verilen süre dolduğunda eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler 15 TL yerine 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeyecek. Ayrıca, eski tip ehliyetler de geçersiz sayılacak.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenileme işlemi için sürücüler NVİ’nin resmi sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alarak işlemlerini tamamlayabilir. Randevu tarihinde gerekli belgelerle birlikte bağlı bulunulan ilçe nüfus müdürlüğüne başvuru yapılması gerekiyor.

Başvuru tamamlandığında vatandaşlara geçici sürücü belgesi veriliyor. Yeni tip ehliyetler de PTT kargo aracılığıyla sürücülerin adresine teslim ediliyor.