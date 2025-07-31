Ehliyet için sağlık raporu ücret ödemesi nasıl yapılır?

Ehliyet için sağlık raporu ücreti nasıl ödenir? vatandaşın gündeminde yer aldı. Ehliyet yenileme işlemlerinde sürücü raporu da aranıyor. Aile hekimlerine başvuranlar, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık raporu ücretini ödemesi gerekiyor.

YENİ TİP EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni tip ehliyet almak veya eski tip ehliyetlerini yenilemek isteyenler, Sağlık Bakanlığı’na bağlı aile hekimlikleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri veya ruhsatlı özel sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alması gerekiyor.

Aile hekimliklerinde muayene ücretsiz yapılıyor ancak muayene sonrası oluşturulan e-Rapor için belirli bir miktar ücret ödeniyor.

Sürücü belgesi için alınacak rapor ücreti şu şekilde

Sürücü Raporları Tek Branş: 300 TL

Sürücü Raporları iki Branş: 450 TL

Sürücü Raporları Sağlık Kurulu: 750 TL

EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU ÜCRET ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı son düzenlemelere göre aile hekimliklerinden alınan isteğe bağlı sağlık raporları için ücret talep ediliyor. Ödemeler dijital ve banka kanalları üzerinden gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar, rapor için işlem kodu aldıktan sonra ödemelerini, www.sbos.saglik.gov.tr adresinden kredi kartıyla veya Halk Bankası (IBAN: TR500001200945200027000001) ve Vakıfbank (IBAN: TR500001500158007356781973) üzerinden havale/EFT yoluyla yapabilir.

SAĞLIK RAPORU ÖDEMESİ İÇİN İŞLEM KODU ALMA

İşlem kodu 3 farklı yöntemle alınabilir.

1- www.sbos.saglik.gov.tr üzerinden online başvuru,

2- SMS ile başvuru (T.C. kimlik numarası ve rapor türü yazılarak 2023’e gönderilir.

3- Aile hekimine direkt başvurarak muayene sonrası oluşturulan e-Rapordan işlem kodu alınabililr.