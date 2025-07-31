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Haberler > Ekonomi > MTV, gelir vergisi ve ehliyet yenileme... Bugün son gün, kaçıran 7 bin 423 lira fazla ödeyecek

MTV, gelir vergisi ve ehliyet yenileme... Bugün son gün, kaçıran 7 bin 423 lira fazla ödeyecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MTV, gelir vergisi ve ehliyet yenileme... Bugün son gün, kaçıran 7 bin 423 lira fazla ödeyecek
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonları ilgilendiren vergi ve harç ödemelerinde son gün. Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi, motorlu taşıtlar vergisi ve gelir vergisi ikinci taksit ödemeleri için bugün son gün. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için çeşitli yaptırımlar bulunuyor. İşte detaylar...

Eski tip ehliyetlerin yenilenme sürecinin son günü, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve gelir vergisi ödemelerinin son ödeme tarihi geldi. Milyonların işlemlerini bugün tamamlaması gerekiyor.

MTV ÖDENMEZSE NE OLUR? 

Araç sahiplerinin MTV ikinci taksit ödemeleri için bugün son gün. Ödemesini yapmayanlar için aylık yüzde 4 buçuk gecikme faizi uygulanacak. Borç zamanında ödenmezse vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi başlatılabilecek. Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için, MTV’nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca borçlar ödenmeden araç satışı ve devri gibi işlemler gerçekleştirilemiyor.

MTV, gelir vergisi ve ehliyet yenileme... Bugün son gün, kaçıran 7 bin 423 lira fazla ödeyecek - 1. Resim

GELİR VERGİSİ ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN 

2024 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi ikinci taksit ödeme dönemi de bugün sona erecek. Gelir Vergisinin de zamanında ödenmesi önem arz ediyor. Gecikme durumunda, gecikme faizi ve ceza uygulanıyor. Cezai yaptırımlara maruz kalmamak adına vergi mükelleflerinin ödemelerin son gününü geçirmemesi öneriliyor.

MTV, gelir vergisi ve ehliyet yenileme... Bugün son gün, kaçıran 7 bin 423 lira fazla ödeyecek - 2. Resim

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 15 TL'DEN 7 BİN 438 LİRAYA ÇIKACAK

Eski tip ehliyetlerin 15 TL'ye yenilenmesi için de son gün. Bugünden sonra B sınıfı sürücü belgesi yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek ve eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, "Alo 199 Çağrı Merkezi", mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

MTV, gelir vergisi ve ehliyet yenileme... Bugün son gün, kaçıran 7 bin 423 lira fazla ödeyecek - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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