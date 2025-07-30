Gümrük vergisi sıfırlandı! Türkiye'den Orta Doğu ülkesine ayrıcalık

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Katar'dan ithal edilen çok sayıda ürünün gümrük vergisi sıfırlandı. Düzenleme 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Katar'dan ithal edilen ürünlerle ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Buna göre Orta Doğu ülkesinden ithal edilen binlerce ürünün gümrük vergisi sıfırlandı.

1 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına ilişkin karar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

HANGİ ÜRÜNLERDE GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANDI?

Kararla aralarında; keten ve kendir, kükürt, kum, kuvars, kükürt, çeşitli toprak, taşlar ve çimento, LED ışıklar, petrolden üretilmiş yağlar, etilen propilen ve LPG, bütan ve propan gibi petrol gazları ve gazlı hidrokarbonlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, anorganik kimyasallar, hidrojen, asal gazlar ve ametaller, kimya sanayii ve buna bağlı sanayii ürünleri, metal, ahşap, plastik, bitkisel lifler, cam ve bunlardan üretilmiş eşyaların da içinde bulunduğu Katar menşeli binlerce ürünün ithalatında uygulanan gümrük vergisi ve ek mali yükümlülükler sıfırlandı.