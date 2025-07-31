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Nüfus Müdürlükleri saat kaça kadar açık? Ehliyet yenileme için son gün!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nüfus Müdürlükleri saat kaça kadar açık? Ehliyet yenileme için son gün!
Nüfus Müdürlükleri, Ehliyet Yenileme, Pasaport, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Vatandaşlar, Nüfus Müdürlüklerinde T.C. kimlik kartı, pasaport, ehliyet ve diğer nüfus işlemlerini gerçekleştirmek için gidiyor. Ehliyet yenileme için son gün olan 31 Temmuz'da kamuoyunun gündeminde Nüfus Müdürlükleri saat kaça kadar açık ve 2025 yılı mesai saatleri yer alıyor. İşte, Nüfus Müdürlükleri çalışma saatleri...

Türkiye genelinde vatandaşların kimlik, pasaport, ehliyet, adres değişikliği ve diğer nüfus işlemlerini gerçekleştirdiği Nüfus Müdürlükleri, 2025 yılında güncellenen mesai saatleriyle hizmet vermeye devam ediyor. 

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Nüfus Müdürlükleri, 2025 yılında hafta içi günlerde genel olarak sabah 08.30’da mesaiye başlıyor ve akşam 17.00’de kapanıyor. Hafta sonları ise diğer resmi kurumlar da olduğu gibi hizmet vermiyor. 

Ancak bazı ilçe müdürlüklerinde, özellikle T.C. Kimlik Kartı ve ehliyet yenileme gibi yoğun talep gören işlemler için mesai saatleri akşam 19.00’a kadar uzatılabiliyor. Başvuru yaptığınız nüfus müdürlüğünün çalışma saatlerini kontrol etmeniz gerekmekte. 

Nüfus Müdürlükleri saat kaça kadar açık? Ehliyet yenileme için son gün! - 1. Resim

2025 NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ ÇALIŞMA SAATLERİ

12.30 ile 13.30 arasında verilen 1 saatlik molada Nüfus Müdürlükleri hizmet vermiyor. 

Pazartesi: 08:30–12:30, 13:00–17:00
Salı: 08:30–12:30, 13:00–17:00
Çarşamba: 08:30–12:30, 13:00–17:00
Perşembe: 08:30–12:30, 13:00–17:00
Cuma: 08:30–12:30, 13:00–17:00
Cumartesi: Kapalı
Pazar: Kapalı

Nüfus Müdürlükleri saat kaça kadar açık? Ehliyet yenileme için son gün! - 2. Resim

BUGÜN EHLİYET YENİLEME SAAT KAÇA KADAR YAPILACAK?

31 Temmuz Perşembe günü, yani bugün eski tip ehliyeti yenilemek için son gün. Bu nedenle nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Hafta içi 08.30'da başlayan mesai 17.00'de sona eriyor. Ancak başvuru yaptığınız nüfus müdürlüğünü arayarak veya duyuruları takip ederek mesai saatinin uzatılıp uzatılmadığını öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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