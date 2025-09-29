Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Valencia-Real Oviedo maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? La Liga heyecanı sürüyor!

Valencia-Real Oviedo maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? La Liga heyecanı sürüyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Valencia-Real Oviedo maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? La Liga heyecanı sürüyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga’da yeni hafta heyecanı başlıyor. Valencia kendi sahasında Real Oviedo’yu ağırlayacak. Maç öncesi futbolseverler ise Valencia-Real Oviedo maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak sorgulamaya başladı.

Valencia-Real Oviedo maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. İki ekip de ligde daha iyi bir sıralama elde etmek için sahada tüm güçlerini ortaya koyacak. Kritik mücadele öncesi muhtemel 11'ler de açıklandı.

Valencia-Real Oviedo maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? La Liga heyecanı sürüyor! - 1. Resim

VALENCİA-REAL OVİEDO MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga’da heyecan dolu bir hafta daha başlıyor. Valencia ve Real Oviedo bu akşam karşı karşıya gelecek. Valencia-Real Oviedo maçı La Liga karşılaşması 29 Eylül Pazartesi günü saat 22.00’de oynanacak. 

Valencia-Real Oviedo maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? La Liga heyecanı sürüyor! - 2. Resim

VALENCİA-REAL OVİEDO MAÇI HANGİ KANALDA?

Valencia-Real Oviedo maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Canlı yayın şifreli olarak ekranlara gelecek.

Valencia-Real Oviedo maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? La Liga heyecanı sürüyor! - 3. Resim

VALENCİA-REAL OVİEDO MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Valencia: Agirrezabala, Foulquier, Tárrega, Diakhaby, L. Gayà, Rioja, Santamaria, Guerra, D. López, Duro, Danjuma

Real Oviedo: Escandell, L. Ahijado, D. Calvo, D. Carmo, R. Alhassane, L. Dendoncker, K. Sibo, H. Hassan, L. Ilić, I. Chaira, S. Rondón

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kangal Termik Santrali'nde yangın! Ekipler olay yerinde5G Türkiye'ye ne zaman gelecek? Mobil haberleşmede yeni dönem başlıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Everton-West Ham United maçı hangi kanalda, saat kaçta? Premier Lig canlı yayın bilgileri belli oldu - HaberlerEverton-West Ham United maçı hangi kanalda, saat kaçta? Premier Lig canlı yayın bilgileri belli olduTürk edebiyatından bir yıldız kaydı! Usta kalem Yavuz Bülent Bakiler 89 yaşında hayatını kaybetti - HaberlerYavuz Bülent Bakiler hayatını kaybettiLeyla dizisi bitti mi, final mi yaptı? Leyla 38. yeni bölüm yayınlandı! - HaberlerLeyla dizisi bitti mi, final mi yaptı? Leyla 38. yeni bölüm yayınlandı!Hudutsuz Sevda bitti mi, iptal mi edildi? Hudutsuz Sevda 3. sezon açıklaması geldi! - HaberlerHudutsuz Sevda bitti mi, iptal mi edildi? Hudutsuz Sevda 3. sezon açıklaması geldi!Galatasaray - Liverpool maç bileti ne zaman satışa çıkacak? - HaberlerGalatasaray - Liverpool maç bileti ne zaman satışa çıkacak?Fernando Torres öldü mü, yaşıyor mu? Torres'in hayatını kaybettiği iddia edildi! - HaberlerFernando Torres öldü mü, yaşıyor mu? Torres'in hayatını kaybettiği iddia edildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...