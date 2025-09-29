Valencia-Real Oviedo maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? La Liga heyecanı sürüyor!

Valencia-Real Oviedo maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. İki ekip de ligde daha iyi bir sıralama elde etmek için sahada tüm güçlerini ortaya koyacak. Kritik mücadele öncesi muhtemel 11'ler de açıklandı.

VALENCİA-REAL OVİEDO MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga’da heyecan dolu bir hafta daha başlıyor. Valencia ve Real Oviedo bu akşam karşı karşıya gelecek. Valencia-Real Oviedo maçı La Liga karşılaşması 29 Eylül Pazartesi günü saat 22.00’de oynanacak.

VALENCİA-REAL OVİEDO MAÇI HANGİ KANALDA?

Valencia-Real Oviedo maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Canlı yayın şifreli olarak ekranlara gelecek.

VALENCİA-REAL OVİEDO MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Valencia: Agirrezabala, Foulquier, Tárrega, Diakhaby, L. Gayà, Rioja, Santamaria, Guerra, D. López, Duro, Danjuma

Real Oviedo: Escandell, L. Ahijado, D. Calvo, D. Carmo, R. Alhassane, L. Dendoncker, K. Sibo, H. Hassan, L. Ilić, I. Chaira, S. Rondón