Everton-West Ham United maçı hangi kanalda, saat kaçta? Premier Lig canlı yayın bilgileri belli oldu

Everton-West Ham United maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak belli oldu. Everton sahasında galip gelme hedefi için mücadele verecekken, West Ham deplasmanda kazanmanın yollarını arayacak!

EVERTON - WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig’in 6. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Everton-West Ham United maçı beIN Connect platformundan canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar İngiltere Premier Lig’in kritik maçını evlerinden takip edebilecek.

EVERTON - WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Everton-West Ham United maçı 29 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 22:00’de başlayacak. Goodison Park’ta oynanacak maç büyük bir merakla bekleniyor.

EVERTON - WEST HAM UNITED MUHTEMEL 11

Everton: J. Pickford, J. O'Brien, J. Tarkowski, M. Keane, V. Mykolenko, I. Gueye, J. Garner, I. Ndiaye, K. Dewsbury-Hall, J. Grealish, Beto

West Ham: A. Aréola, K. Walker-Peters, K. Mavropanos, M. Kilman, E. H. M. Diouf, J. Ward-Prowse, M. Fernandes, J. Bowen, L. Paquetá, C. Summerville, N. Füllkrug