Everton-West Ham United maçı hangi kanalda, saat kaçta? Premier Lig canlı yayın bilgileri belli oldu

Premier Lig’in 6. haftasında heyecan dorukta! Everton, Goodison Park’ta West Ham United’ı ağırlayacak. Futbolseverler ise Everton-West Ham United maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak sorularının cevaplarını araştırıyor.

Everton-West Ham United maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak belli oldu. Everton sahasında galip gelme hedefi için mücadele verecekken, West Ham deplasmanda kazanmanın yollarını arayacak!

EVERTON - WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig’in 6. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Everton-West Ham United maçı beIN Connect platformundan canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar İngiltere Premier Lig’in kritik maçını evlerinden takip edebilecek.

 

EVERTON - WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Everton-West Ham United maçı 29 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 22:00’de başlayacak. Goodison Park’ta oynanacak maç büyük bir merakla bekleniyor.

EVERTON - WEST HAM UNITED MUHTEMEL 11

Everton: J. Pickford, J. O'Brien, J. Tarkowski, M. Keane, V. Mykolenko, I. Gueye, J. Garner, I. Ndiaye, K. Dewsbury-Hall, J. Grealish, Beto

West Ham: A. Aréola, K. Walker-Peters, K. Mavropanos, M. Kilman, E. H. M. Diouf, J. Ward-Prowse, M. Fernandes, J. Bowen, L. Paquetá, C. Summerville, N. Füllkrug

