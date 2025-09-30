Her sene olduğu gibi, bu yıl da üniversiteye başlayacak milyonlarca öğrenci KYK burs ve kredi başvurularını merak edip araştırıyor.

Farklı bölgelerde eğitim görecek olan öğrenciler, maddi destek sağlamak amacıyla KYK bursuna başvuruda bulunuyor. Peki, "KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman başlayacak?" İşte tüm ayrıntılar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz belli olmamıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her sene yayımlanan takvime göre alınan KYK burs ve kredi başvuruları şu an için herhangi bir tarih açıklaması yapılmadı.

Önceki yıllara bakıldığında, başvuruların Ekim ayının ortaları ile Kasım ayının ilk haftası arasında açıklanması bekleniyor.

KYK BURSU ARTACAK MI?

2025 yılında memur, emekli, asgari ücret ve diğer sosyal ödemelere zam yapıldı. Üniversite öğrencilerine verilen burslar da enflasyon ve ekonomik veriler doğrultusunda arttırılacaktır.

KYK burs ve kredilerine gelecek zam genellikle Aralık ayı içerisinde netlik kazanıyor. Son yapılan artışla birlikte burs/kredi ücreti lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak açıklandı.