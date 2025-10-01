Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD ve İsrail’den İran’a operasyon sinyali! Tankerler Katar’a yığıldı

ABD ve İsrail’den İran’a operasyon sinyali! Tankerler Katar’a yığıldı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
ABD ve İsrail’den İran’a operasyon sinyali! Tankerler Katar’a yığıldı
ABD, İsrail, İran, Katar, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD ve İsrail’den İran’a operasyon sinyali geldi. Açık kaynaklı uçuş verilerine göre ABD Hava Kuvvetleri’ne ait en az bir düzine KC-135 tanker uçağı Atlantik’i geçerek Katar’daki Al Udeid Üssü’ne konuşlandırıldı. Olağanüstü hareketlilik, Virginia’daki Quantico Üssü’nde “savaşa hazırlanın” mesajıyla yapılan gizli askeri zirve ve İsrail’in İran’a yönelik sert uyarılarıyla aynı zamana denk geldi.

Açık kaynaklı uçuş verilerine göre, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait KC-135 Stratotanker yakıt ikmal uçakları Atlantik’i geçerek Katar’daki Al Udeid Hava Üssü’ne toplu olarak sevk edildi.

Olağandışı hareketlilik, Virginia’daki Quantico Üssü’nde yapılan gizli askeri zirve ve İsrail’in İran’a yönelik yeni uyarılarıyla eşzamanlı olarak gerçekleşti.

ABD ve İsrail’den İran’a operasyon sinyali! Tankerler Katar’a yığıldı - 1. Resim

TANKER SEFERBERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

OSINT verilerine göre en az bir düzine KC-135 tanker uçağı, İngiltere üzerinden Katar’a yönlendirildi.

Uçuşlar, son aylarda görülen en büyük transatlantik tanker kümelenmesi olarak kayda geçti. 

Uzmanlara göre hava ikmal tankerleri özellikle F-22 Raptor veya B-2 Spirit gibi gizli platformlarla birlikte uzun menzilli saldırı paketlerinde kritik öneme sahip.

ABD ve İsrail’den İran’a operasyon sinyali! Tankerler Katar’a yığıldı - 2. Resim

ABD’nin daha önce benzer yoğun tanker konuşlandırmalarının ardından İran bağlantılı hedeflere saldırılar düzenlemiş olması, yeni bir operasyon ihtimaline dair spekülasyonları güçlendirdi.

QUANTİCO'DA 'SAVAŞA HAZIRLANIN' MESAJI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Quantico Deniz Piyadeleri Üssü’nde yüzlerce general ve amirale hitap ederek “savaşa hazırlanın” çağrısı yaptı. 

İSRAİL'DEN YENİ SİNYALLER

İsrail gazetesi Ma’ariv’e konuşan üst düzey ordu yetkilileri, gerekirse İran’a yönelik yeni bir saldırıya hazır olduklarını duyurdu.

Netanyahu hükümeti, Trump ile Washington’da yaptığı görüşmelerde Tahran’ın “bölgesel tehdit” oluşturduğunu söylemişti.

Kaynak: Dış Haberler

Thierry Henry, Galatasaray'a hayran kaldı: Her takımı yener!Dikenli incir üretimi yaygınlaşıyor! Bakımı kolay, hastalığı yok ve susuzluğa dayanıklı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD’li düşünce kuruluşundan çarpıcı analiz: Türkiye’nin yükseliş dönemi başladı - DünyaABD'den Türkiye itirafı!Rusya'da petrol rafinerisinde yangın! Yetkililer harekete geçti - DünyaPetrol rafinerisinde yangın! Yetkililer harekete geçtiUkrayna'yı sel vurdu! ''7 saatte 2 aylık yağmur yağdı'' - DünyaUkrayna'yı sel vurdu! ''7 saatte 2 aylık yağmur yağdı''Almanya’da gizemli drone krizi! Enerji santrali ve üsleri hedef aldı - DünyaAlmanya’da gizemli drone krizi!17 yaşındaki çocuk, avcı kurbanı oldu! Kafasından vurularak öldürüldü - Dünya17 yaşındaki çocuk, avcı kurbanı oldu!“Esther Projesi” ortaya çıktı: İsrail, Influencer’lara binlerce dolar dağıtıyor - Dünyaİsrail, Influencer’lara binlerce dolar dağıtıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...