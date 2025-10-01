ABD ve İsrail’den İran’a operasyon sinyali! Tankerler Katar’a yığıldı

Açık kaynaklı uçuş verilerine göre, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait KC-135 Stratotanker yakıt ikmal uçakları Atlantik’i geçerek Katar’daki Al Udeid Hava Üssü’ne toplu olarak sevk edildi.

Olağandışı hareketlilik, Virginia’daki Quantico Üssü’nde yapılan gizli askeri zirve ve İsrail’in İran’a yönelik yeni uyarılarıyla eşzamanlı olarak gerçekleşti.

TANKER SEFERBERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

OSINT verilerine göre en az bir düzine KC-135 tanker uçağı, İngiltere üzerinden Katar’a yönlendirildi.

Uçuşlar, son aylarda görülen en büyük transatlantik tanker kümelenmesi olarak kayda geçti.

Uzmanlara göre hava ikmal tankerleri özellikle F-22 Raptor veya B-2 Spirit gibi gizli platformlarla birlikte uzun menzilli saldırı paketlerinde kritik öneme sahip.

ABD’nin daha önce benzer yoğun tanker konuşlandırmalarının ardından İran bağlantılı hedeflere saldırılar düzenlemiş olması, yeni bir operasyon ihtimaline dair spekülasyonları güçlendirdi.

QUANTİCO'DA 'SAVAŞA HAZIRLANIN' MESAJI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Quantico Deniz Piyadeleri Üssü’nde yüzlerce general ve amirale hitap ederek “savaşa hazırlanın” çağrısı yaptı.

İSRAİL'DEN YENİ SİNYALLER

İsrail gazetesi Ma’ariv’e konuşan üst düzey ordu yetkilileri, gerekirse İran’a yönelik yeni bir saldırıya hazır olduklarını duyurdu.

Netanyahu hükümeti, Trump ile Washington’da yaptığı görüşmelerde Tahran’ın “bölgesel tehdit” oluşturduğunu söylemişti.