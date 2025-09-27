Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'tan yeni İran planı! Uranyuma karşılık sadece 3 ay muafiyet!

Trump’tan yeni İran planı! Uranyuma karşılık sadece 3 ay muafiyet!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Trump’tan yeni İran planı! Uranyuma karşılık sadece 3 ay muafiyet!
İran, ABD, Nükleer, Yaptırımlar, Haber
Dünya Haberleri

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin tüm zenginleştirilmiş uranyumun teslim edilmesi karşılığında yalnızca üç aylık yaptırım muafiyeti teklif ettiğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin tüm zenginleştirilmiş uranyumun teslim edilmesi karşılığında yalnızca üç aylık yaptırım muafiyeti teklif ettiğini açıkladı. 

Pezeşkiyan, bu teklifin İran’a karşı kurulmuş bir "tuzak" olduğunu belirterek, "Bu kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın da benzer bir teklifte bulunduğunu belirten Pezeşkiyan, sadece bir aylık bir erteleme önerildiğini aktararak, "Neden her ay boynumuza bir ilmek geçirelim?" şeklinde konuştu.

Trump’tan yeni İran planı! Uranyuma karşılık sadece 3 ay muafiyet! - 1. Resim

DİPLOMATİK KRİZ DERİNLEŞİYOR

İran yönetimi, 26 Eylül’de ABD, Fransa ve İngiltere’nin veto ettiği Snapback mekanizmasının ertelenmesine ilişkin karardan sonra, İngiltere, Fransa ve Almanya’daki büyükelçilerini istişare için geri çağırdı.

Snapback mekanizması uyarınca, İran'a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarının 28 Eylül 2025 itibarıyla otomatik olarak yeniden yürürlüğe girmesi bekleniyor. Pezeşkiyan, bu gelişmenin ardından ABD’nin İran'ı nükleer program konusunda baskı altına almaya çalıştığını savundu.

NÜKLEER KRİZ TIRMANIYOR

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın yüzde 60'a kadar zenginleştirilmiş uranyum stokunun Haziran itibarıyla 440,9 kilograma ulaştığını açıkladı. 

Pezeşkiyan, “Biz nükleer silah istemiyoruz. Ancak nükleer anlaşmalardan daha önce geri çekilen taraflar ABD ve müttefikleridir” diyerek, nükleer müzakerelerde yaşanan tıkanıklığın sorumluluğunu karşı tarafa yükledi.

TRUMP'IN ELÇİSİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un İran’a yönelik “yeni müzakere kapıları” önerdiği iddia edilirken, Pezeşkiyan bu yaklaşımı da reddetti. "Witkoff'u ciddiye almıyorum. Daha önceki anlaşmaları onlar bozdu" diyen Pezeşkiyan, ABD’nin güven vermediğini vurguladı.

İRAN'DAN BÖLGEYE UYARI

Pezeşkiyan, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'ndan (NPT) çekilme gibi bir planı olmadığını ancak "bazı güçlerin bölgeyi ateşe vermek için bahane aradığı" uyarısında bulundu.

Kaynak: Dış Haberler

