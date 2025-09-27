İran, İsrail’in nükleer programını nasıl sızdırdı?

İran devlet medyası ü, İsrail’in istihbarat teşkilatından elde edildiği iddia edilen gizli belgeleri içeren dramatik bir video yayınladı. İki dakikalık klipte, İsrail’in nükleer programına dair materyaller ve personel bilgileri gösterildi.

Video, İran İstihbarat Bakanlığı tarafından bir gün önce yayımlanan televizyon programına dayanıyor. Programda Dimona tesisi dahil olmak üzere İsrail’in nükleer merkezlerinden elde edildiği öne sürülen belgeler yer aldı.

İran İstihbarat Bakanı Khatib, "189 İsrailli nükleer bilimciyi ve üst düzey yetkilileri ifşa ettik." dedi.

29 Eylül 1971 tarihli ve daha sonra ABD hükümeti tarafından gizliliği kaldırılan bu casus uydu fotoğrafı, günümüzde Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi olarak biliniyor

İSRAİLLİ BİLİM İNSANLARININ KİMLİKLERİ YAYINLANDI

İran İstihbarat Bakanı Esmaeil Khatib, İsrailli nükleer bilim insanları ve yetkililere ait kimlik kartlarını ve kişisel bilgileri açıkladı. Khatib, "189 İsrailli nükleer ve yayılma bilimcisi ile üst düzey yetkilileri ve bunların ağlarını tespit ettik" dedi.

İddialara göre, İsrail istihbaratı altında çalışan personel, ROTEM adlı şirket üzerinden kurumsal kimliklerle faaliyet yürütüyordu. Bir diğer isim ise ABD ile nükleer projelere karışmakla suçlandı.

HEDEF ALINAN NÜKLEER TESİSLER

İran’ın yayını, Dimona nükleer tesisi ve Chaim Weizmann Laboratuvarı’nı hedef gösterdi. Tahran, Haziran ayında 12 gün süren çatışmalar sırasında bu laboratuvarın İran balistik füzeleriyle vurulduğunu ileri sürdü.

Ek olarak, SARAF projesi kapsamında İsrail ile Fransa arasında nükleer iş birliği yapıldığı iddia edildi. Programda, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin özel hayatına ait görüntüler de gösterildi.

NÜKLEER DÖNGÜ

BM Genel Kurulu'nun oturum aralarında gazetecilere ve İran uzmanlarına konuşan Pezeşkiyan, daha önceki tehditlerine rağmen İran'ın, 2003 yılında anlaşmayı terk eden ve ardından atom silahları üreten Kuzey Kore gibi Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'ndan (NPT) çekilmeyeceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Batılı ülkelerin BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koyması halinde, Tahran’ın nükleer denetim anlaşmasını feshedeceğini duyurmuştu.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Çin ve Rusya'nın nükleer programı nedeniyle İran'a yeniden yaptırım uygulanmasını geciktirmek için son bir hamleyle yaptığı girişimi reddetti.