Türkiye’nin dibinde kıtalararası füze denemesi! İran yeraltı üssü kurdu

Türkiye’nin komşusu İran’ın, kimseye duyurmadan kıtalararası balistik füze denemesi yaptığı ortaya çıktı.

Associated Press’in analiz ettiği uydu görüntülerinde, İran’ın İmam Humeyni Uzay Merkezi’nde gizli bir deneme gerçekleştirdiği belirlendi.

İlgili Haber İsrail'in gizli nükleer bilgileri İran'ın eline geçti! Tahran belgeleri tek tek yayımladı

Planet Labs tarafından sağlanan fotoğraflarda, fırlatma platformunda önceki denemelerden kalan izlere benzer yanıklar dikkat çekti. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nden uzman Fabian Hinz, yanık izlerinin katı yakıtlı füze motorlarının bıraktığı alüminyum oksit parçacıklarından kaynaklandığını söyledi.

TAHRAN'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Tahran yönetimi, denemeyi resmi olarak duyurmadı. Ancak İran Milletvekili Muhsin Zanganeh, herhangi bir kanıt sunmadan kıtalararası balistik füze denendiğini öne sürdü.

İran Milletvekili Muhsin Zanganeh, kıtalararası balistik füze denemesini doğrular nitelikte konuştu. Zanganeh, “İran’ın Batı ve İsrail karşısındaki gücünün açık göstergesi” diyerek Tahran’ın kararlılığına dikkat çekti.

GİZEMLİ YERALTI TESİSİ

Washington Post’un ulaştığı uydu görüntülerine göre, İran’ın Haziran ayında ABD ve İsrail tarafından hedef alınan Natanz nükleer tesisinin güneyinde “Pickaxe Dağı” adı verilen bölgede gizemli bir yeraltı tesisi inşaatı hız kazandı.

Maxar tarafından sağlanan fotoğraflarda, dağın yamacında doğu ve batı tarafında tünel girişleri, kazı malzemesi yığınları ve geniş güvenlik duvarları tespit edildi.

Uzmanlara göre tüneller ABD’nin devasa yeraltı bombalarıyla vurduğu Fordow tesisindeki alanlardan bile daha derinde olabilir.

İRAN SORULARDAN KAÇTI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Tahran’ın sorulara cevap vermediğini açıkladı. İran ise 2020’de bu tesisin sabotaj sonucu tahrip edilen uranyum santrifüj üretim alanının yerine kullanılacağını duyurmuştu.

CIA yetkilileri, yeni inşaatla ilgili yorum yapmazken, uzmanlar İran’ın nükleer bomba yapımına hızla ilerlediğini söylemek için erken olduğunu belirtti.

Ancak uydu fotoğraflarında tünel girişlerinin güçlendirildiği, ağır iş makinelerinin sahada olduğu ve güvenlik çemberinin kapatıldığı net şekilde görüldü.

12 GÜNLÜK SAVAŞIN GÖLGESİNDE

İran ile İsrail arasında 13-24 Haziran tarihleri arasında yaşanan ve “12 Günlük Savaş” olarak anılan çatışmalar, ABD ve Katar’ın arabuluculuğu ile sona ermişti. Çatışmalar sırasında İsrail, İran’ın nükleer tesislerini ve askeri hedeflerini bombalarken; İran ise İsrail’e 150’den fazla balistik füze ve yüzlerce SİHA ile karşılık vermişti.

ABD B-2 bombardıman uçakları Fordow ve Natanz’ı vurmuş, İsfahan’daki uranyum dönüşüm tesisi Tomahawk füzeleriyle hedef alınmıştı. Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü’ne göre bu saldırılar, İran’ın yaklaşık 22 bin santrifüjünü devre dışı bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yeniden yüksek seviyede uranyum zenginleştirmeye başlaması halinde yeni saldırılar düzenleneceğini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı da benzer şekilde, İran’ın nükleer projeleri ile uzun menzilli füzelerini geliştirmesini engellemek için yeni operasyonlar yapılabileceğini ima etti.