Dikenli incir üretimi yaygınlaşıyor! Bakımı kolay, hastalığı yok ve susuzluğa dayanıklı

Ziraat mühendisi Esra Hürmeydan, daha az su isteyen dikenli incir için ilçede 20 dönümlük bir arazide üretime başladığını ifade etti.

Antalya'da üretimi yaygınlaşan meyvenin Akdeniz Bölgesi iklimine çok uygun olduğunu dile getiren Hürmeydan şunları söyledi:

"Çok fazla bakım gerektirmiyor, hastalığı yok ve en önemlisi susuzluğa oldukça dayanıklı. Bu yıl sadece 3-4 kez sulama yaptık. Fidan 5 yaşına geldiğinde ticari verime geçiyor. Don, dolu gibi doğa olaylarından etkilenme riski de düşük."

YURT DIŞINDAN DA SİPARİŞ GELİYOR

Ağırlıklı olarak yurt içine satış yaptıklarını aktaran Hürmeydan, Rusya ve Ukrayna'ya da meyveden gönderdiklerini belirtti.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de bölgede ürün çeşitliliğini önemsediklerini söyledi. Dikenli incir meyvesinin de farklı bir meyve türü olduğunu anlatan Metin, susuzluğa dayanıklı yapısı sayesinde kırsal bölgelere ekonomik katkı sağlayabileceğini ifade etti.