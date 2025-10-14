Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İspanya - Bulgaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya - Bulgaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme:
İspanya - Bulgaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda heyecan devam ediyor. Lider İspanya, Valladolid'de Bulgaristan'ı ağırlarken, grupta kritik bir mücadele sporseverleri bekliyor. Türkiye'nin de bulunduğu grupta alınacak puanlar, sıralamayı şekillendirecek. Futbolseverler İspanya Bulgaristan maçı hangi kanalda, saat kaçta ve maç detaylarını araştırıyor.

İspanya, galibiyet serisini sürdürme hedefiyle sahasında Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Konuk ekip ise son maçtaki ağır yenilginin ardından galibiyet almak için sahaya çıkacak. Estadio Jose Zorrilla'daki bu çekişmeli randevu, hem takımların hem de Türk Milli Takımı'nın kaderini doğrudan etkileyecek.

İSPANYA BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 4. haftasında, İspanya ile Bulgaristan arasındaki mücadele 14 Ekim 2025 Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Valladolid'deki Estadio Jose Zorrilla Stadyumu'nda oynanacak maç, grup liderliğini koruma mücadelesi veren İspanya için kritik bir sınav niteliğinde. İlk üç maçını kazanarak maksimum puan toplayan ev sahibi, bu karşılaşmada da favori konumunda ancak sakatlık durumları maçın kaderini etkileyebilir. Bulgaristan ise Türkiye'ye karşı aldığı 6-1'lik yenilginin ardından toparlanmak istiyor.

İspanya - Bulgaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1. Resim

İSPANYA BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya - Bulgaristan maçı, Türkiye'de Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Exxen, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin birçok maçını yayın haklarına sahip. Bu nedenle çoğu maç platform üzerinden takip ediliyor.

MUHTEMEL 11'LER

İspanya: Simon; Porro, Le Normand, Cubarsi, Cucurella; Merino, Zubimendi, Garcia, Pino, Baena, Oyarzabal

Bulgaristan: Mitov; Turitsov, Dimitrov, Bozhinov, Petrov; Chochev, Stoyanov, Kraev; Petkov, Kirilov, Despodov

 

 

 

 

