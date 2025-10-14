Zelenskiy, Odessa Belediye Başkanı'nın vatandaşlığını iptal etti

Ukrayna lideri Zelenskiy’nin bugün Odessa Belediye Başkanı Hennadiy Trukhanov'un vatandaşlığını iptal ettiği bildirildi.

'RUS VATANDAŞI' İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan bir kaynak, Trukhanov'un Rus vatandaşı olduğunu belirtti.

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

2014'ten bu yana Ukrayna'nın en büyük liman kentinin belediye başkanlığını yürüten Trukhanov, daha önce Rus vatandaşlığına sahip olduğu iddialarını yalanlamıştı.