Malezya'da grip alarmı: 6 bin öğrenci hastalandı, okullar kapatıldı

Malezya'da grip alarmı: 6 bin öğrenci hastalandı, okullar kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malezya Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yaklaşık 6 bin öğrencinin grip virüsüne yakalanması nedeniyle öğrencilerin güvenliği için ülke genelinde bazı okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.

Malezya’da grip salgınına karşı alarma geçildi. Malezya Eğitim Bakanlığı’ndan Eğitim Genel Müdürü Mohd Azam Ahmad, ülke genelinde yaklaşık 6 bin öğrencinin grip virüsüne yakalandığını ve öğrencilerin güvenliği nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildiğini aktardı.

"KAPSAMLI TECRÜBEYE SAHİBİZ"

Ahmad, "Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede COVID-19 salgını döneminden kalma kapsamlı tecrübeye sahibiz. Okullara bu talimatları takip etmelerine yönelik hatırlatmada bulunurken, maske kullanımını ve kabalık gruplar halinde bir araya gelinen aktivitelerden kaçınılmasına yönelik çağrıda bulunduk" ifadelerini kullandı. Malezyalı yetkili eğitime ara verilen okulların tam sayısına ilişkin bir detay vermezken, vakaların ülke genelinde yaygın olduğunun altını çizdi.

ORTAOKUL SINAVLARINDA AKSAKLIK BEKLENİYOR

Söz konusu gelişmeler, 3 Kasım'da başlaması planlanan Malezya Eğitim Sertifikası (SPM) ortaöğretim bitirme sınavları öncesine denk gelirken, bu durumun öğrencilerin sınava katılımlarında aksamalara yol açabileceği öngörülüyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 97 GRİP VAKASI TEŞHİS EDİLMİŞTİ

Malezya Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz hafta ülke genelinde çoğu okullar ve anaokulları olmak üzere 97 grip vakası teşhis edildiğini belirtmişti. Ülkedeki grip vakası sayısı, bir önceki hafta ise 14 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

