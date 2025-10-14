İzmir ve Manisa'da 6,6'lık deprem senaryosu gerçeği aratmadı: Helikopterler havalandı, ekipler alarma geçti

İzmir'de, Manisa merkezli 6,6 büyüklüğündeki deprem senaryosuna dayanan bölgesel masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının 2025 Yılı Tatbikat Programı kapsamında, İzmir Valisi Süleyman Elban'ın sevk ve idaresinde düzenlenen tatbikat, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yapıldı.

Masa başı kısmında Vali Elban, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci'den senaryo kapsamında ilk gelen bilgilere ilişkin genel durumu aldıktan sonra, depremden etkilenen 20 ilçenin kaymakamıyla video konferans üzerinden görüşerek son durumu öğrendi.

Elban, burada yaptığı açıklamada, AFAD Başkanlığı tarafından senaryolaştırılan 15 bölge tatbikatından birini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Senaryo gereği Manisa merkezli 6,6 büyüklüğündeki depremin saat 08.20'de meydana geldiğini ve İzmir'in 20 ilçesinin bundan etkilendiğini anlatan Elban, şunları kaydetti:

"Yıkılan, hasar gören binalar ile göçük altında kalanlar var. Afet haberinin gelmesinin ardından koordinasyon merkezinde il koordinasyon kurulu üyeleriyle burada, kaymakamlar başkanlığında da ilçe koordinasyon merkezlerinde bir araya gelindi. Süratle afete müdahale kapsamında vatandaşların bir an evvel kurtarılması, personelin araç-gereç koordinasyonu, geçici barınma ve temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar başladı. Bugünkü yaptığımız tatbikatta bunların değerlendirmesini yapıyoruz."

Vali Elban, afetlerle ilgili çalışmaların üç aşamada yürütüldüğünü belirtti. Tatbikatın başarıyla yapıldığını dile getiren Elban, "Toplanma, geçici barınma alanları ve diğer destek alanlarıyla ilgili çalışmalar önceden planlarda belirtilmiş alanlarda yapılıyor. Afet alanına gidip gelecek araçlar, personeller ile sivil toplum kuruluşlarının sevki plan dahilinde yürütülüyor. Şu ana kadar AFAD, ilçeler ve sahada koordinasyonun başarılı olduğunu gösteriyor." dedi.

82 KURUMDAN 1299 PERSONEL KATILDI

Daha sonra gerçekleşen saha tatbikatına İzmir AFAD Arama ve Kurtarma Birliği, AFAD tarafından akredite edilen 18 kamu ve sivil toplum kuruluşu ekibi ile 6 sivil toplum kuruluşu katıldı. Tatbikat, 82 kurum ve kuruluştan 1299 personel ile 1 helikopter ve 230 araç desteğiyle icra edildi. Menemen Ulus Mahallesi'nde kamuya ait bir bina yıkılarak, ekipler tarafından arama kurtarma faaliyeti yürütüldü.

SAHA TATBİKATINDA HELİKOPTERLE YARALI TAHLİYESİ YAPILDI

Senaryo gereği çatıda yaralı olarak bulunan bir vatandaş, helikopterle tahliye edildi. Ayrıca enkazda mahsur alan iki köpek de ekiplerce kurtarıldı. Tatbikat kapsamında Menemen'de çadır kent, Ulukent'te ise konteyner yerleşim alanı kurularak afetzedelerin geçici barınma düzeni uygulamalı olarak test edildi.

Ayrıca tatbikat kapsamında Menemen'de 2, Bornova ve Kemalpaşa'da 1'er enkazda ve Kemalpaşa'daki bir fabrikada Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) tehdit senaryosu icra edildi.

MANİSA'DA DEPREM TATBİKATI

Manisa'da da aynı tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta 4 bin kişinin hayatını kaybettiği, 48 bin kişinin yaralandığı, 25 bin binanın ağır hasar aldığı ve 11 bin yapının yıkıldığı varsayıldı. Depremin ardından AFAD, UMKE, emniyet, jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve yerel yönetimler hızla sahaya sevk edildi. Kriz merkezinden yönetilen çalışmalarda 182 bini aşkın vatandaş geçici barınma alanlarına yerleştirildi, lojistik ve psikososyal destek hizmetleri sağlandı.

"TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI, BU ZİNCİRİN REHBERİDİR"

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Saruhanlı ilçesindeki enkazda yapılan tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikata Manisa ekiplerinin yanı sıra 17 ilden 1800 personelin görev yaptığını söyledi. Özkan, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın bilimsel temellere dayandığını belirterek, "Yardımlaşma ve empati duygumuz çok yüksek ancak afetleri yönetmek için bu duyguları bilimsel ve izlenebilir sistem içinde yönlendirmemiz gerekiyor. Türkiye Afet Müdahale Planı, bu zincirin rehberidir." dedi.

Deprem riskine karşı hazırlıklı olmanın tüm kurumların ve vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Özkan, kentin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu, bu nedenle en önemli önlemin yapı stokunun iyileştirilmesi, sağlam imar planlarıyla depreme dayanıklı yerleşim alanlarının kurulması olduğunu kaydetti.

"ASIL MESELE AFET OLMADAN ÖNCE HAZIRLIKLI OLMAKTIR"

Özkan, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla sürdüğünü, özellikle 2000 yılı öncesi yapılmış binaların risk analizlerinin devam ettiğini bildirerek, şöyle konuştu: