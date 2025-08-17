Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da 7.0 ve üzeri deprem tatbikatı! Gerçeği aratmadı, 39 ilçede 4 milyona yakın ölüm!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

17 Ağustos Marmara depreminin 26'ıncı yıl dönümünde İstanbul'da 7.0'lık deprem tatbikatı yapıldı. 14 bin binanın yıkılması beklenen ve 300 bin insanın risk altında olduğu Maltepe'de gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği enkaz altında kalan yaralı vatandaşlar kurtarıldı.

İstanbul, 23 Nisan’da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki şiddetli deprem ile sallanmıştı. 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümünde mega kentte deprem riski bir kez daha gündeme geldi. Maltepe'de 7.0 ve üzeri depremde yaşanacaklara yönelik deprem tatbikatı yapıldı. 

TULPARS, MARSAR, AFAD ve MAK işbirliğinde yapılan tatbikat kapsamında Küçükyalı Metro İstasyonu'nda toplanan ekipler, ardından sirenler eşliğinde tatbikat alanına intikal etti. Tatbikatta senaryo gereği hasar alan binada mahsur kalan 2 yaralı vatandaş kurtarıldı.

14 BİN BİNA KESİN YIKILACAK, 300 BİN BİNA RİSK ALTINDA

TULPARS Arama Kurtarma Derneği Başkanı Ziya Gökalp Şahin yaptığı açıklamada, "Maltepe'de 29 binin üzerinde konut var. Bunların 14 bini 40 yaş ve üzeri. Yani 7 ve üzeri büyüklüğünde bir depremde kesin yıkılacak gözüyle bakılan binalar. İlçemizin nüfusu 600 bin. Yaklaşık 300 bin insanın hayatı risk altında" diye konuştu.

Şahin, İstanbul'un büyük bir afetin eşiğinde olduğunu hatırlatarak, "Afetlerde hız inanılmaz önemli. Olaya hızlı müdahale etmeniz çok daha fazla can kurtarmanızı sağlıyor. Bu noktada da bugün Maltepe'de hareket kabiliyetini genişletmek adına büyük bir adım attık. Umarım tekrarı gelir" dedi.

SADECE İSTANBUL'DA 4 MİLYONA YAKIN ÖLÜM DEMEK

Gökalp, muhtemel bir depremde Maltepe'de 14 bin binanın risk taşıdığını ve ilçede yaşayan 300 bin insanın hayatlarının riskte olduğunu söyleyerek, "Bu şehir yıkılırsa ülkenin dörtte biri çok ciddi bir kaosla, çok ciddi olumsuzluklarla karşı karşıya kalacak. Bu şehirde yaşayan herkesin arama kurtarma gönüllüsü olması şart.

Bu artık kaçınılmaz bir gerçek. Herkes arama kurtarma eğitimini almak, evinde ve iş yerinde gerekli önlemleri almak zorunda. Ancak bu şekilde ayakta kalabiliriz.

Benzer tablo İstanbul'un 39 ilçesinde de mevcut. Her ilçeden 100 bin can kaybını düşünürsek, bu sadece İstanbul için 3 milyon 900 bin ölüm demek. Marmara Bölgesi de eklendiğinde rakamlar inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Hepimiz önlem almalıyız, afetlere hazırlanmalıyız" şeklinde konuştu.

