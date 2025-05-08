"Deprem direnci için kritik" diyerek uyardılar! Çanakkale'de tatbikat yapıldı

Çanakkale’de gerçekleştirilen deprem tatbikatında, afetlere hazırlıklı olmak amacıyla 8 farklı noktada 9 olay çalışması yapıldı. Vali Ömer Toraman, deprem direncinin artırılması için kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek, vatandaşları bu sürece destek olmaya çağırdı. Tatbikat, ekiplerin pratiklerini geliştirirken, eksikliklerin tespit edilmesine de olanak sağladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "İl Afet Müdehale Planı" kapsamında afetlere hazırlıklı olmak amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Çanakkale Merkez ve Lapseki ilçesinde toplam 8 farklı noktada 9 olay çalışması yapıldı.

Görev ve sorumlulukları olan ana ve destek kuruluşların katılımıyla gerçekleşen tatbikata ekipler, AYAY öğrencileri ve öğretmenler katıldı.

"YIKICI SONUÇLAR DOĞURAN DEPREME KARŞI..."

Tatbikatlar sonrası bilgilendirme ve değerlendirme konuşması yapan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, "Özellikle ülkemizde yıkıcı sonuçlar doğuran deprem afetlerine karşı esas olan depreme dirençli yapılar. Bunun için de yani depreme dirençli şehirler oluşturabilmek için de kentsel dönüşümün en önemli araç olduğunun altını çizmek istiyorum" dedi.

Vali Toraman, tatbikat hakkında bilgiler vererek, "Tatbikat senaryosuna göre ihbarın 112 acil çağrı merkezine yapılmasını müteakiben gerekli koordinasyon afet koordinasyon kurulumuzun toplanmasıyla sağlanmış ilgili kurumların olaya müdahale etmek üzere tatbikat alanlarına intikalleri sağlanmıştır. Müdahale ekiplerince gerekli yol, çevre ve olay yeri güvenlik önlemlerinin alınmasıyla birlikte enkaz, yangın, KBRN ve tahliye çalışma alanlarında operasyonlar tamamlanarak enkaz alanlarından çıkarılan yaralıların sağlık ekiplerince sağlık kurumlarına sevki sağlanarak tatbikat sonlandırılmıştır. Tatbikat vesilesiyle hem arkadaşlarımız ekiplerimiz muhtemel bir afette pratiklerini geliştirmiş oldular ve bu vesileyle de varsa eksik ve noksanlığımız onları tespit etme imkanına kavuşmuş olduk" şeklinde konuştu.

"EN ÖNEMLİ ARAÇ OLARAK ALTINI ÇİZMEK İSTERİM"

Deprem gerçeğinin yıkıcılığını belirten Vali Toraman, dirençli binaların önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: