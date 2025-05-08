Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > "Deprem direnci için kritik" diyerek uyardılar! Çanakkale'de tatbikat yapıldı

"Deprem direnci için kritik" diyerek uyardılar! Çanakkale'de tatbikat yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&quot;Deprem direnci için kritik&quot; diyerek uyardılar! Çanakkale&#039;de tatbikat yapıldı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale’de gerçekleştirilen deprem tatbikatında, afetlere hazırlıklı olmak amacıyla 8 farklı noktada 9 olay çalışması yapıldı. Vali Ömer Toraman, deprem direncinin artırılması için kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek, vatandaşları bu sürece destek olmaya çağırdı. Tatbikat, ekiplerin pratiklerini geliştirirken, eksikliklerin tespit edilmesine de olanak sağladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "İl Afet Müdehale Planı" kapsamında afetlere hazırlıklı olmak amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Çanakkale Merkez ve Lapseki ilçesinde toplam 8 farklı noktada 9 olay çalışması yapıldı.

Görev ve sorumlulukları olan ana ve destek kuruluşların katılımıyla gerçekleşen tatbikata ekipler, AYAY öğrencileri ve öğretmenler katıldı.

"YIKICI SONUÇLAR DOĞURAN DEPREME KARŞI..."

Tatbikatlar sonrası bilgilendirme ve değerlendirme konuşması yapan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, "Özellikle ülkemizde yıkıcı sonuçlar doğuran deprem afetlerine karşı esas olan depreme dirençli yapılar. Bunun için de yani depreme dirençli şehirler oluşturabilmek için de kentsel dönüşümün en önemli araç olduğunun altını çizmek istiyorum" dedi.

Vali Toraman, tatbikat hakkında bilgiler vererek, "Tatbikat senaryosuna göre ihbarın 112 acil çağrı merkezine yapılmasını müteakiben gerekli koordinasyon afet koordinasyon kurulumuzun toplanmasıyla sağlanmış ilgili kurumların olaya müdahale etmek üzere tatbikat alanlarına intikalleri sağlanmıştır. Müdahale ekiplerince gerekli yol, çevre ve olay yeri güvenlik önlemlerinin alınmasıyla birlikte enkaz, yangın, KBRN ve tahliye çalışma alanlarında operasyonlar tamamlanarak enkaz alanlarından çıkarılan yaralıların sağlık ekiplerince sağlık kurumlarına sevki sağlanarak tatbikat sonlandırılmıştır. Tatbikat vesilesiyle hem arkadaşlarımız ekiplerimiz muhtemel bir afette pratiklerini geliştirmiş oldular ve bu vesileyle de varsa eksik ve noksanlığımız onları tespit etme imkanına kavuşmuş olduk" şeklinde konuştu.

"EN ÖNEMLİ ARAÇ OLARAK ALTINI ÇİZMEK İSTERİM"

Deprem gerçeğinin yıkıcılığını belirten Vali Toraman, dirençli binaların önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Özellikle ülkemizde yıkıcı sonuçlar doğuran deprem afetlerine karşı esas olan depreme dirençli yapılar. Bunun için de yani depreme dirençli şehirler oluşturabilmek için de kentsel dönüşümün en önemli araç olduğunun altını çizmek istiyorum.

Kentsel dönüşümde de hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hem de belediyelerimizin gayretlerine vatandaşlarımızın, mülk sahiplerinin destek olmalarını bekliyoruz.

Mülk sahiplerimiz ufak maddi menfaatler yerine Allah göstermesin bir afette büyük zararlar, maddi ve manevi zararlar, can kayıplarıyla karşılaşacak bir durumla karşılaşmamak için kentsel dönüşüme destek olmaları gerekiyor. Bu her şeyden önce kendi can ve mal güvenlikleri için bir zorunluluk. O nedenle bu vesileyle Çanakkale'de hemşerilerimiz kentsel dönüşüm faaliyetlerine destek vermeye çağırıyorum.

 

 

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe'den kritik Youssef En-Nesyri kararı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bodrum'da isale hattı patladı, evleri su bastı - GündemBodrum'da isale hattı patladı, evleri su bastıKınalıada açıklarında korkutan görüntü! Marmara Denizi'nin kabusu geri döndü... - GündemKınalıada açıklarında korkutan görüntü!Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının kapatılmasına Özgür Özel'den ilk tepki! "Evrensel ilkelere uymuyor" - GündemÖzel'den X'e İmamoğlu tepkisi!Polisin üzerine aracı sürmüştü! CHP'li vekil Adnan Beker'in şoförü hakkında 3 yıla kadar hapis talebi - GündemCHP'li vekilin şoförü için 3 yıla kadar hapis talebiCHP'li eski Belediye Başkanına siyasi yasak! ‘Rüşvet’ ve ‘irtikap’ suçundan yargılanan Murat Hazinedar’a verilen ceza belli oldu - GündemCHP'li eski Belediye Başkanına siyasi yasak!Erdoğan ve Sudani'den net mesaj: Bölgemizde teröre yer yok - GündemDünyaya duyurdular: Bölgemizde teröre yer yok
Sonraki Haber Yükleniyor...