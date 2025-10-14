Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Boğaz'ın en güzel yerinde! Olaylı restorasyon bitti, işte Rus oligarkın lüks villası

Boğaz'ın en güzel yerinde! Olaylı restorasyon bitti, işte Rus oligarkın lüks villası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Roman Abramoviç, Üsküdar, Vaniköy, Restorasyon, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Boğaz'ın en gözde noktalarından biri olan Üsküdar Vaniköy'de bulunan lüks villadaki restorasyon çalışmaları tamamlandı. Rus iş adamı Roman Abramoviç'e ait olduğu iddia edilen villanın son hali havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından biri olan Üsküdar Vaniköy'deki lüks villada daha önce kaçak inşaat ve restorasyon faaliyetleriyle ilgili iddialar gündeme gelmişti.

RESTORASYON TAMAMLANDI

Rus iş adamı Roman Abramoviç'e ait olduğu öne sürülen villa, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden dikkatleri üzerine çekti. İki köprü manzarasına sahip konumuyla öne çıkan yapının restorasyon çalışmalarının tamamlandığı görülürken, villanın ihtişamlı görüntüsü havadan görüntülendi.

Boğaz'ın en güzel yerinde! Olaylı restorasyon bitti, işte Rus oligarkın lüks villası - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tanık olarak ifade veren CHP üyesi T.E., Vaniköy'deki bazı villalarda kaçak yapılar için belediyeye rüşvet verildiğini iddia etmişti. İddia üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 22 Ağustos 2024 tarihinde bölgede incelemeler yaptı. İzinsiz inşaatın belediye izniyle başlatıldığı tespit edildi ve inşaat faaliyetleri durduruldu. Organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu öğrenilen villanın daha sonra Rus iş adamı Roman Abramoviç tarafından satın alındığı ortaya öne sürüldü.

Boğaz'ın en güzel yerinde! Olaylı restorasyon bitti, işte Rus oligarkın lüks villası - 2. Resim

Boğaz'ın en güzel yerinde! Olaylı restorasyon bitti, işte Rus oligarkın lüks villası - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İtalya’da çiftlik evi operasyonu faciaya dönüştü: Çok sayıda ölü ve yaralı varFenerbahçe'de Skriniar için tedirgin eden gelişme: Mourinho detayı dikkat çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çekicideki dev çiçek buketi sosyal medyayı salladı! Jestinin nedeni ortaya çıktı - YaşamEşine çekiciyle çiçek göndermişti! Jestin nedeni meğer...Doğal yetişen ‘süper meyve’ zirai ilaç istemiyor: Kilosu 90 TL - YaşamDoğal yetişen ‘süper meyve’ zirai ilaç istemiyor: Kilosu 90 TLToplu taşıma kazaları neden bu kadar arttı? Sürücüler mi gergin yolcular mı sabırsız? - YaşamToplu taşıma sürücüleri neden bu kadar gergin?Bursa'da ürküten manzara! Gölbaşı kurudu, Kestel ve Gürsu alarm veriyor - YaşamTehlike büyük! 5 ayda oldu, alarm verildi“Öldüm, gömün” diyerek selasını okuttu! Mahalleli sağ salim sokakta görünce şoke oldu - YaşamKendi selasını okuttu... Mahalleli sokakta görünce şoke olduKaradeniz zekası cabrio tutkusuyla birleşti! Yerli ve milli araç 'Zigana' ilgi odağı oldu - YaşamMilyonluk teklifleri geri çevirdi: Karadeniz usulü yerli ve milli cabrio
Sonraki Haber Yükleniyor...