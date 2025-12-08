Her yıl yerli üretimi desteklemek ve ekonomik bilinç oluşturmak amacıyla kutlanan Yerli Malı Haftası 2025-2026 yılında hangi tarihlere denk geldiği merak edildi. Bu tarihlerde öğrenciler, yerli ürünlerden yiyecekleri ve yapılan yemekleri sınıflarına getirerek arkadaşlarıyla paylaşıyor. Hem yerli ürünlerin tanıtılması hem de paylaşmayı teşvik etmesi nedeniyle Yerli Malı Haftası yılın öne çıkan etkinlikleri arasında yer alıyor.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak bilinen Yerli Malı Haftası, okullarda ve toplumda yerli malı kullanımını teşvik eden etkinliklerle dikkat çekerken 2025 yılı için hazırlıklar başladı. Yerli Malı Haftası ne zaman belli oldu.

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN 2025?

Her yıl Türkiye genelinde 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası boyunca ülke genelinde okullarda çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen resmi takvimle açıklanan Yerli Malı Haftası'nda üretimi vurgulamanın yanı sıra bilinçli tüketim alışkanlıklarını çocuklara erken yaşta bilinçli tüketim alışkanlıklarını kazandırmak amaçlanıyor. Öte yandan okula getirdikleri ürünleri arkadaşlarıyla paylaşan öğrenciler, paylaşmayı da öğreniyor.

YERLİ MALI HAFTASI'NDA YAPILAN ETKİNLİKLER NELER?

Yerli Malı Haftası'nda okullarda sunumlar, sergiler ve yerli ürün tanıtımları yapılıyor. Yerli üretimin desteklenmesi, hem ekonomik kalkınmanın hem de kültürel değerlerin korunması açısından önemli görülüyor.

Bu hafta boyunca öğrencilere tasarrufun ve üretime katkı sağlamanın önemi anlatılacak. Eğitim kurumlarının yanı sıra çeşitli belediyeler ve sivil toplum kuruluşları da yerli üretimi destekleyen etkinlikler düzenleyecek.

Yerli Malı Haftası ne zaman, etkinlikleri neler? Tarihler belli oldu

YERLİ MALI HAFTASI'NIN TARİHÇESİ VE ÖNEMİ

Yerli Malı Haftası'nın temelleri 1923 İzmir İktisat Kongresi'nde atıldı. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında ekonomik kalkınma için yerli üretim sık sık vurgulanıyordu. Bu kapsamda 1946 yılında yerli üretim bilinci geliştirmek amacıyla, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" adıyla kutlanmaya başladı.

