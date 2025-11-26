Her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Yerli Malı Haftası, öğrenciler ve veliler için renkli etkinlikleri beraberinde getiriyor. Haftanın yaklaşmasıyla birlikte okula götürülebilecek yiyecekler ve pratik hazırlık önerileri yeniden merak konusu oldu.

Yerli üretimin önemini vurgulayan Yerli Malı Haftası, okul etkinlikleriyle yıllardır gelenek haline gelmiş kutlamalar arasında yer alıyor. Sınıfları bir şenliğe çeviren bu hafta, hem yöresel lezzetlerle hem de ev yapımı tariflerle her yaştan öğrencinin hafızasında özel bir yere sahip.

YERLİ MALI HAFTASI'NDA OKULA NE GÖTÜRÜLÜR?

Yerli Malı Haftası’nda okula götürülebilecek yiyeceklerin ana noktası, ürünün Türkiye’de yetişiyor ya da üretiliyor olması. Bu nedenle mevsim meyveleri, kuruyemişler, yöresel ürünler ve ev yapımı tarifler en çok tercih edilen seçenekleri arasında yer alır. Portakal, mandalina, ayva gibi kış meyveleri haftanın simgesi haline gelirken, ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişler de öğrencilerin en çok tükettiği yiyecekler arasında bulunur.

YERLİ MALI HAFTASI'NDA OKULA NE GÖTÜRÜLÜR?

Börek, poğaça, simit, kek gibi ev yapımı hamur işleri de bu özel haftada hemen her sınıfın masasını süsler. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen ürünlerin sergilendiği bu etkinlikler, hem öğrencilerin yöresel tatları tanımasını sağlar hem de yerli üretime yönelik farkındalığı artırır. Anamur muzu, Osmaniye yer fıstığı, Giresun fındığı gibi bölgesel yiyecekler de velilerin sıklıkla tercih ettiği yerli malı örneklerinin başında geliyor.

Yerli Malı Haftasında okula ne götürülür? Pratik tarifler ve yiyecekler!

YERLİ MALI HAFTASI'NDA OKULA GÖTÜRÜLECEK PRATİK TARİFLER

Velilerin en çok zorlandığı konulardan biri de hem lezzetli hem de pratik yiyecekler hazırlamaktır. Ev yapımı ıslak kek, mozaik pasta, elmalı kek, mayalı poğaça ve gül börek, Yerli Malı Haftası’nın vazgeçilmez tarifleri arasında yer alır.. Paketli olmayan, evde hazırlanan yiyecekler özellikle öğretmenler tarafından daha çok tercih edilmektedir.

Hazırlık sürecinde bölgesel ürünler de kullanılabilir. Örneğin Ege’den zeytinli çörek, Karadeniz’den mısır ekmeği ya da İç Anadolu’dan ev yapımı erişte gibi seçenekler hem pratik hem de yerli üretimi destekleyen tariflere örnektir. Yerli gazozlar, patlamış mısır, kestane ve ekmek-reçel ikilisi hafif yiyecekler arasında yer alır.

