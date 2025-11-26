Türkiye, hava savunmasında kritik bir adım daha attı. Entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirmek için toplam 6,5 milyar dolar değerinde yeni sözleşmeler imzalandı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, yapılan anlaşmaların Türk savunma sanayisinin hava savunma alanındaki kabiliyetini yeni bir seviyeye taşıyacağını açıkladı.

Ankara’da düzenlenen dev imza töreniyle Türkiye, hava savunma ve füze sistemlerinde yeni bir eşiği geride bıraktı. Toplam 6,5 milyar dolar tutarındaki anlaşmalarla entegre hava savunma mimarisi Çelik Kubbe daha da güçlendirildi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, imza töreninde yapılan anlaşmaların Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerini ileri taşıyacağını söyledi.

Türkiye’den Çelik Kubbe atağı! 6,5 Milyar dolar tek kalemde: İmzalar atıldı

"ÇELİK KUBBEMİZİ GÜÇLENDİREN BU ADIM, CAYDIRICILIĞIMIZI ARTIRACAK"

SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, törenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türk savunma sanayiimizin hava savunma alanındaki kabiliyetlerini daha da ileri taşıyacak önemli sözleşmeleri imza altına aldık. Çelik kubbemizi güçlendiren, katmanlı hava savunma mimarimizi derinleştiren bu adım; kahraman Mehmetçiğimizin caydırıcılığını artıracak, güvenliğimize stratejik katkı sağlayacaktır."

Görgün, yaklaşık 6,5 milyar dolar değerindeki anlaşmaların, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücünü yükselteceğini, Türkiye’nin hava savunma güvenliğini pekiştireceğini ve yerli-milli teknolojilerin küresel rekabet gücünü artıracağını söyledi.

TÜRKİYE’NİN SAVUNMADA 23 YILLIK YÜKSELİŞİ

Haluk Görgün, Türkiye’nin savunma sanayisinde son 23 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğiyle yakaladığı ivmeye dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu ivme bugün artık kendi sistemlerini geliştiren, sahada başarıyla kullanan ve dost ülkelere ihraç eden bir savunma ekosistemine dönüşmüştür."

Türkiye’nin Avrupa ve ABD tarafından da yakından izlenen yerli savunma adımları, ulusal güvenlik vizyonunun en kritik parçalarından biri.

ASELSAN VE ROKETSAN DA PROJEDE

Görgün, bu projelerde emeği geçen Millî Savunma Bakanlığı’na, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, mühendis ve teknisyenlere, ASELSAN ve ROKETSAN ekiplerine teşekkür etti.

“Türkiye, gök kubbesini kendi elleriyle sağlamlaştırmaya kararlıdır” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Ayrıntılar geliyor...

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası