Tayvan ile Çin arasındaki gerilim, yıllardır görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te, Pekin’in askeri baskısının “kırmızı çizgiyi aştığını” söyleyerek ülkesinin 2027’ye kadar tam savaş hazırlığına ulaşacağını açıkladı.

Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te Pekin’den gelen baskının “tehlikeli bir seviyeye” ulaştığını söyleyerek ülkesinin iki yıl içinde savaşa hazır hale geleceğini açıkladı.

Sky News’in aktardığı son bilgilere göre, Çin’in Tayvan’ı zorla ele geçirmek için askeri hazırlıklarını hızlandırdığı uyarısı, bölgede tansiyonu bir anda yükseltti.

40 MİLYAR DOLARLIK DEV SAVUNMA BÜTÇESİ: ÇİN BASKISINI DURDURMAK İÇİN HAZIRLIK HIZLANIYOR

Lai, basın toplantısında Tayvan’ın 40 milyar dolarlık ek bir savunma bütçesi ayıracağını duyurdu.

Kaynaklar füze sistemleri, insansız hava araçları ve yapay zeka tabanlı savunma teknolojilerine yatırılacak.

Lai, Çin lideri Xi Jinping’in Tayvan’a yönelik planlarının artık açık bir tehdit hâline geldiğini söyleyerek şu ifadeyi kullandı:

"Pekin, Tayvan’ı zorla ele geçirmek için askeri hazırlıklarını hızlandırıyor.”

Tayvan yönetimi, 2027 yılına kadar ordunun tam savaş hazırlığına ulaşmasını hedefliyor.

Söz konusu takvim, ABD’nin bölgeye yönelik güvenlik uyarıları ile de örtüşmekte.

Washington, Çin’in askeri kapasitesini son yıllarda agresif biçimde artırdığını ve Tayvan Boğazı’ndaki dengelerin hızla değiştiğini dile getirmişti.

Xİ–TRUMP GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN TANSİYON TIRMANDI

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Tayvan’ın ana karaya “geri dönmesinin” savaş sonrası düzenin bir parçası olduğunu söylemişti. Tayvan yönetimi bu söylemi reddetti.

Pekin’in Tayvan’a önerdiği “tek ülke, iki sistem” modeli ise Tayvan’daki hiçbir ana akım siyasi parti tarafından kabul görmüyor.

Hong Kong’da yaşanan sivil özgürlük kayıpları, Tayvan kamuoyunun bu modele tamamen kapılarını kapatmasına neden olmuş durumda.

"TAYVAN'A YAPILAN SALDIRI TÜM ÜLKELERİ ETKİLER"

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu ayrıca Tayvan'ın Birleşik Krallık ve dünyanın geri kalanı için önemini vurgulayarak Birleşik Krallık Çin'e uzun vadede ekonomik bir fırsat olarak baksa da Tayvan'a yapılacak bir saldırının Birleşik Krallık'ı çok ciddi bir şekilde etkileyeceğini söyledi. Wu "Bu nedenle Birleşik Krallık, Tayvan ve diğer ülkelerin bir araya gelmesi için kapsamlı bir yol aramalıyız" dedi.

ULUSAL GÜVENLİKTE TAVİZ YOK! TAYVAN TAVRINI SERTLEŞTİRDİ

Tayvan lideri, Çin’in siyasi ve askeri baskı girişimlerine karşı duracaklarını belirterek şunları söyledi:

"Ulusal güvenlik konusunda uzlaşmaya yer yok. Saldırganlık karşısında verilen taviz köleleştirmeden başka bir şey getirmez."

Lai, Tayvan’ın demokrasi ve özgürlük değerlerinden asla vazgeçmeyeceğini vurguladı.

2026’da savunma bütçesinin GSYİH’nin yüzde 3,32’sine ulaşacağı, 2030’da ise yüzde 5 seviyesine çıkacağı açıklandı. Tayvan’ın tarihinde görülen en yüksek savunma harcaması olarak kayırlara geçecek.

ABD-TAYVAN HATTINDA "SAĞLAM ORTAKLIK" MESAJI

Tayvan Savunma Bakanı Wellington Koo, çok yıllı savunma paketinin, başta ABD olmak üzere müttefik ülkelerden alınacak yeni sistemleri kapsadığını belirtti.

ABD’nin Taipei’deki temsilcisi Raymond Greene, Tayvan’ın attığı adımları memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek ülkenin caydırıcılığını güçlendirecek kritik kapasitelerin hızla tedarik edilmesini desteklediklerini söyledi.

Washington’ın Tayvan Boğazı’nda muhtemel bir savaşta asker gönderip göndermeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

PEKİN: YABANCI MÜDAHALEYİ EZER GEÇERİZ

Çin ise Tayvan’ın kendi toprağı olduğunu savunmaya devam etmekte.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Pekin'in, Tayvan üzerindeki yabancı müdahaleyi “ezip geçeceğini” söyleyerek ABD ve müttefiklerine uyarıda bulundu.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

MÜZEYYEN BIYIK

