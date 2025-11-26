Antalya’nın yaşam, alışveriş, iş ve eğlence dinamiklerini tek bir noktada buluşturan Luviya, lansman dönemine özel avantajlı fırsatlarla satışa sunuldu.

Konut, markalı rezidans, 5 yıldızlı otel, ofis bloğu ve seçkin marka karmasına sahip alışveriş merkezinden oluşan kapsamlı yapısıyla Luviya, bölgenin yaşam standardını yeniden tanımlıyor. Projede lansmana özel olarak %10 peşinat ve 60 ay vade kolaylığı sunulurken, bu ödeme planına ek alternatif çözümler de alıcılara esneklik sağlıyor.

Gayrimenkul geliştirme, turizm, iklimlendirme ve enerji sektörlerinde 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren RGüzel Group, Luviya ile Antalya’nın en dikkat çekici projelerinden birini hayata geçiriyor.

LANSMAN FİYATLARI VE KİŞİYE ÖZEL ÖDEME PLANLARI

Toplam 65 bin metrekare arazi üzerinde konumlanan Luviya’da 730 konut, 104 markalı residence daire, 1 ofis bloğu, 300 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel ve 50 bin metrekare kiralanabilir alana sahip, 175 mağaza ve 30 gastronomi-eğlence alanı bulunuyor.

Geniş ve ferah yaşam alanları sunan daireler, lansmana özel olarak 11 milyon TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Lansman dönemine özel sunulan ödeme planı kapsamında %10 peşinatla 60 aya varan vadeli ödeme imkanları yer alırken, kişiye özel ödeme seçenekleri de sunuluyor.

Luviya’da 1+1’den 5+1’e kadar geniş bir daire seçkisi bulunurken, bahçe katı ve teraslı dairelerin yanı sıra büyük ailelere yönelik geniş metrekareli seçenekler de mevcut.

Projede temel aşamasında zemin ankrajlı ve fore kazık uygulamaları tamamlandı; iki konut bloğunda kaba inşaat çalışmalarına geçildi. Teslimlerin 2028 yılında yapılması planlanıyor.

ŞEHRİN YENİ BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Luviya, şehir merkezi ile havalimanını birbirine bağlayan Aspendos Bulvarı üzerinde yükseliyor ve lokasyonuyla güçlü bir erişilebilirlik avantajı sunuyor. Antalya’nın en yoğun ulaşım akslarından birinde yer alan proje, Kundu ve Belek oteller bölgesine yakınlığıyla da dikkat çekiyor. Hemen önünde bulunan tramvay durağı ise toplu ulaşımda önemli bir rahatlık sağlıyor.

