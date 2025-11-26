Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Ali Atay gibi isimlerin yer aldığı Sekizinci Aile, Basmacıgil Ailesi'nin güç mücadelesini anlatıyor. Disney +Orijinal dizisi, ilk beş bölümüyle izleyicisinin beğenisine sunuldu. Birçok kişi "Sekizinci Aile 6.bölüm ne zaman?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Sekizinci Aile 6.bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm tarihi araştırılıyor

SEKİZİNCİ AİLE 6.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sekizinci Aile 6.bölümü 3 Aralık Çarşamba günü yayınlanacaktır.

Sekizinci Aile, 19 Kasım'da izleyiciyle buluştu. Ali Atay ile Hazal Kaya'yı ilk kez bir araya getirmesiyle dikkatleri üzerine çeken dizi büyük beğeni topladı.

Sekizinci Aile'nin 1.sezonu 8 bölümden oluşmaktadır. Her Çarşamba günü Disney +'da ekrana gelecektir.

SEKİZİNCİ AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Sekizinci Ailesi dizisinin oyuncu kadrosunda, Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Melisa Döngel, Ali Atay ve Ercan Kesal gibi isimler yer alıyor.

SEVCAN GİRGİN

