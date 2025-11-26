Oyuncu Cem Uçan, katıldığı bir YouTube programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu hayranlığı açıkça dile getirdi. Payitaht, Diriliş Ertuğrul ve Bir Zamanlar Osmanlı gibi yapımlarda rol alan Uçan, Erdoğan ile birçok kez bir araya geldiğini belirterek, “Müthiş bir insan, inanılmaz bir adam” dedi.

Oyuncu Cem Uçan, konuk olduğu bir YouTube programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu hayranlığı dile getirdi, söyledikleriyle sosyal medyanın ve izleyicilerin dikkatini çekti.

Cem Uçan, Diriliş Ertuğrul dizisinde Aliyar karakterini üstlenmişti.

“MÜTHİŞ BİR İNSAN. İNANILMAZ BİR ADAM”

Gazeteci Türker İnan’ın YouTube’daki kanalına konuk olan Cem Uçan’a, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aranız nasıl, bir yerde denk geldiniz mi?” sorusu yöneltildi. Uçan, bu soruya cevap olarak, Cumhurbaşkanı ile çoğu kez karşılaştığını ve samimi bir iletişim kurduğunu ifade etti. “Çoğu kez denk geldik. Sever de beni sağ olsun. Müthiş bir insan. İnanılmaz bir adam” diyen Uçan, Erdoğan’a duyduğu hayranlığı vurguladı.

Cem Uçan: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çoğu kez denk geldik. Sever de beni sağ olsun. Müthiş bir insan. İnanılmaz bir adam."

“BAZI MUHALİF ARKADAŞLARA DİYORUM Kİ…”

Sözlerini sürdüren Cem Uçan, özellikle muhalif çevrelerden olan arkadaşlarına da Erdoğan’ı tanımalarını tavsiye ettiğini söyledi. Uçan, “Bazı muhalif arkadaşlarım var. Diyorum ki bakın arkadaşlar, sizi Sayın Cumhurbaşkanımızla 10 dakika bir odaya koysunlar. İki dakika sizinle konuşsun, boynuna sarılarak çıkarsınız bu kapıdan. Öyle bir aurası var. Unutmuyor, inanılır gibi değil” ifadelerini kullandı.

Uçan’ın bu açıklamaları, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu ve birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

MELİN ÖZTÜRK

