“İki Dünya Bir Dilek” filminin Rusya’daki galası için Moskova’ya giden ünlü oyuncu Hande Erçel, küçük bir hayranının kendisine yaklaşmaya çalıştığını fark etti. Erçel, korumasının hayranına karşı sergilediği kaba tavır karşısında çok kızdı.

“İki Dünya Bir Dilek” filminin Rusya’daki galası için soluğu Moskova’da alan ünlü oyuncu Hande Erçel, dikkat çekici tarzı ve zarafetiyle göz kamaştırdı. Türkiye’deki galası birkaç gün önce gerçekleştirilen filmin, Rusya’daki gösterimi ise dün büyük bir ilgiyle gerçekleşti.

Galaya katılan Hande Erçel, iki farklı şık kombinle kameralara poz verirken, güzelliği ve zarif tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise kalabalıklar arasında yaşandı.

MİNİK HAYRANINA KABA DAVRANIŞINA TEPKİ GÖSTERDİ

Hande Erçel, korumalarıyla birlikte gala alanında ilerlerken kendisine yaklaşmaya çalışan küçük bir hayranını fark etti. Korumasının minik hayranına karşı sergilediği kaba ve dikkatsiz tavır, ünlü oyuncuyu adeta çileden çıkardı.

Küçük hayranına kaba davranan korumasını gören Hande Erçel çileden çıktı

DUYARLILIĞI ALKIŞ TOPLADI

Duruma hemen müdahale eden Hande Erçel, minik kızı korumalarının arasından çekip kendisine yaklaştırdı ve onu nazikçe önüne aldı. Bu davranışıyla herkesin takdirini kazanan Hande Erçel, bir kez daha duyarlılığıyla övgü topladı.

MELİN ÖZTÜRK

