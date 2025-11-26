150 dönümden 1 kasa çıktı! Üretici de şaştı, geçen yılki hasat 70 tondu...
Şırnak’ın İdil ilçesinde zeytin üreticileri bu yıl büyük bir kayıpla karşılaştı. Kurtuluş köyünde 150 dönümlük zeytin bahçesi işleten Mehmet Nuri Genç, don olayının ürünleri tamamen yok ettiğini belirterek bu sezon tek bir kasa bile zeytin toplayamadıklarını söyledi.
İdil'de zeytin üretimi, don sebebiyle adeta durdu. Kurtuluş köyünde zeytin üreticiliği yapan Mehmet Nuri Genç, 150 dönümlük bahçesinden ürün alamadığını ifade etti.
"SIFIR VERİM SÖZ KONUSU"
Genç, kayısı başta olmak üzere birçok meyve türünü etkileyen don olayının aynı dönem İdil'de de etkisini gösterdiğini ifade ederek, "Biz burada zeytin, Siirt fıstığı, buğday, arpa, mercimek ve mısır üretimini yapıyoruz. Bu sene zeytinde çok ciddi bir sıkıntı oluştu. Gözlemlediğimiz kadarıyla özellikle kayısı ve diğer meyve çeşitlerine don vurduğu dönemde bizimde burada zeytinlerde bir don olayı oluştu. Şu anda sıfır bir verim söz konusu" dedi.
"GEÇEN SENE 70 TON TOPLADILAR BU YIL 1 KASA YOK"
Geçen yıl 150 dönümlük bahçeden 70 ton zeytin, karşılığında ise 13,5 ton zeytinyağı elde ettiklerini anlatan Genç, "Geçen sene aldığımız verim ortalama bir ağaçtan 20 kilo iken, bu sene tamamıyla yok hükmündedir. Bazı ağaçlarda yarım kilo da alacak durumda değiliz. Neticede, don vurması sebebi ile şu anda hasat yapmayacağız" ifadelerini kullandı.