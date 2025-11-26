Yerli üretimin ve tasarruf bilincinin öğrencilere kazandırılması amacıyla düzenlenen Yerli Malı Haftası, her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim kurumlarının gündemine girdi. 2025 Yerli Malı Haftası'nın tarihleri ve etkinlik planlamaları veliler ile öğrencilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Türkiye genelinde uzun yıllardır kutlanan Yerli Malı Haftası, yerli ürün kullanımını teşvik eden etkinlikler ve bilinçlendirme çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Yerli Malı Haftası ne zaman, ayın kaçında başlıyor belli oldu.

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR?

Yerli Malı Haftası, Türkiye’de her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yıllardır uyguladığı geleneksel takvim esas alınarak belirlenen bu hafta, öğrencilerin yerli ürünleri tanıması, tasarruf alışkanlıkları kazanması ve ekonomik bilince erken yaşta ulaşması için önemli görülüyor. 2025 yılında da Yerli Malı Haftası, aynı tarih aralığında ülke genelinde çeşitli etkinlikler eşliğinde kutlanacak.

Hafta boyunca okullarda yerli ürün tanıtımları, yöresel yiyecek sunumları, sınıf içi sergiler ve bilinçlendirme programları düzenlenecek. Öğretmenler, çocuklara tasarrufun önemi, üretimin değeri ve yerli sektörlere destek vermenin ülke ekonomisine katkısı gibi konuları uygulamalı örneklerle aktaracak.

YERLİ MALI HAFTASI NEDEN KUTLANIYOR?

Yerli Malı Haftası'nın temelleri, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlık hedeflerinin şekillendiği 1923 İzmir İktisat Kongresi’ne dayanıyor. Yerli üretimin öneminin güçlü bir şekilde vurgulandığı bu dönem, 1946 yılında “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” adıyla resmileştirilerek okullarda kutlanmaya başlandı. Amaç, ulusal ekonomiyi destekleyen üretim modelini yaygınlaştırmak ve toplumda tasarruf bilincini güçlendirmekti.

Günümüzde bu hafta, özellikle ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerin yerli ürünlere yönelik farkındalık kazanmasını sağlıyor. Çocuklar hem Türkiye’de üretilen ürünleri tanıyor hem de tüketimde bilinçli tercihlerin önemini öğreniyor. Yerli üretimin teşvik edilmesi, ekonomik dayanışmanın artırılması ve kültürel değerlerin yansıması açısından bu hafta büyük bir toplumsal rol üstleniyor.

